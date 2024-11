Trump dociska niemiecką motoryzację. Ile fabryk w USA ma BMW, Mercedes i Volkswagen?

„Chcę, aby niemieckie firmy samochodowe stały się amerykańskimi” - kiedy to zdanie padło z ust Donalda Trumpa szefostwo w Wolfsburgu, Stuttgarcie i Monachium musiało poczuć się zaniepokojone. I nie chodzi oczywiście o to, że Stany Zjednoczone chcą wchłonąć niemieckie marki, ale o to, że motoryzacyjny świat w USA może mocno się zmienić. "Każdy, kto przychodzi z zewnątrz i chce swobodnego dostępu do najlepszego i największego rynku na świecie, musi dać więcej Ameryce" - ciągnął dalej Trump. Przyszły prezydent chce zapewnić dostęp do niższych podatków, koszty energii i obciążeń regulacyjnych tylko wtedy, gdy zostanie spełniony kluczowy warunek - produkcja w USA.

Niemieckie fabryki motoryzacyjne w USA - BMW

O czym Donald Trump nie wspomniał w kampanii wyborczej, to fakt, że duzi niemieccy producenci motoryzacyjni od dawna mają swoje fabryki w USA. Są w Alabamie, Karolinie Południowej czy Tennessee. BMW ma swoją amerykańską lokalizację umieszczoną w Spartanburgu (Karolina Południowa). Jest to pierwszy kompletny zakład montażowy zbudowany przez BMW poza Niemcami. Powstał w 1994 roku i BMW produkuje tu prawie wszystkie swoje duże SUV-y. Na terenie o powierzchni 74 hektarów Bawarczycy zatrudniają około 11 tys. osób. Wyprodukowano tu już ponad 6,5 miliona samochodów. Codziennie z taśmy zjeżdża około 1500 egzemplarzy aut. 60 procent z nich jest wysyłana na rynki poza Stanami Zjednoczonymi. To właśnie dzięki tej lokalizacji BMW kilka razy z rzędu stało się największym eksporterem samochodów w USA. Według Departamentu Handlu USA łączna wartość eksportu BMW zbudowanych w Spartanburgu w 2023 roku wyniosła około 10,1 miliarda dolarów (ok. 41 mld zł).

BMW X7 produkowane jest w USA Foto: mat. prasowe

Niemieckie fabryki motoryzacyjne w USA - Mercedes

Mercedes ma swoją amerykańską lokalizację w Charleston (Karolina Południowa). Fabryka została zbudowana w 2006 roku jako DaimlerChrysler Manufacturing International. Na placu o powierzchni 624 000 m2 około 1700 osób buduje Mercedesa Sprintera, który kiedyś istniał również pod nazwą Dodge Sprinter, a obecnie jest oferowany w USA jako Freightliner. Od początku 2024 roku Mercedes produkuje tu również E-Sprintera na rynek północnoamerykański. Drugi zakład Mercedesa znajduje się w Tuscaloosa (Alabama) i była to pierwsza fabryka firmy ze Stuttgartu w USA. Otwarta została w 1995 roku, a produkcja samochodów rozpoczęła się dwa lata później. W Alabamie hale produkcyjne opuszczają wyłącznie SUV-y. To tutaj powstają serie GLE, GLS, EQE SUV i EQS SUV, w tym również luksusowe modele Maybach. Obecnie w fabryce pracuje około 6100 osób, a od 1997 roku w Tuscaloosa wyprodukowano około 4 mln au. Ponieważ około 2/3 produkowanych tam samochodów opuszcza kraj, Mercedes jest także jednym z największych eksporterów samochodów w USA.