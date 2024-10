BMW modernizuje swoją najmniejszą limuzynę. Nowe wnętrze i moc do 300 KM

BMW 2 Gran Coupé, w porównaniu do poprzednika jest dłuższe o 2 cm i cała karoseria ma teraz długość 4,55 metra, czyli jest przy identycznym rozstawie osi o 18 cm dłuższe od serii 1. BMW stara się nadać serii 2 jak najbardziej sportowy wygląd. W modelach z pakietem M Performance Pro z tyłu zabudowano spojler, a w M235 rury wydechowe wystają spod dyfuzora. Gran Coupé ma zaskakująco niski współczynnik oporu powietrza wynoszący Cx 0,25. Cała sylwetka wydaje się teraz bardziej spójna i proporcjonalna. W bagażniku modele hybrydowe (220 i 220d) mieszczą 360 litrów bagażu, wszystkie pozostałe 430 litrów. Dla porównania seria 1 ma pojemność od 300 do 380 litrów.

BMW M235 Gran Coupe mat. prasowe

We wnętrzu BMW obiecuje duża schowków, z tyłu sporo miejsca, dysze wentylacyjne i punkty ładowania USB-C. Deska rozdzielcza w najnowszym stylu BMW - dwa ekrany zakrzywionych w stronę kierowcy wyświetlaczy. Jest też opcjonalny wyświetlacz przezierny, a nowe oprogramowanie BMW OS.9 zapewnia więcej opcji głosowych poleceń i poprawioną komunikację. Jak we wszystkich nowych modelach BMW, obok sterowania skrzyni biegów znajduje się kilka przełączników i obrotowy walec do sterowania głośnością. Zniknęły dysze wentylacyjne, a powietrze przepływa teraz przez płaskie szczeliny pod podświetlaną listwą wyfrezowaną z aluminium oraz z boku deski rozdzielczej w pobliżu drzwi.