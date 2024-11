Sprawdzamy ile zarabiają pracownicy w fabrykach Volkswagena. Prezes dostaje fortunę

Volkswagen ma wysokie koszty stałe więc zdaniem Olivera Blume, dyrektora generalnego należy je w Niemczech znacznie obniżyć. Producent samochodów, znany z dobrych wynagrodzeń, chce w ramach bieżących negocjacji zbiorowych poprosić około 120 tys. pracowników o rezygnację z części wynagrodzenia – zamiast jak zwykle otrzymać podwyżkę. Wynagrodzenia zapisane w umowach mają zostać obniżone o 10 proc., a także zlikwidowane mają być miesięczne dodatki w wysokości 170 euro (ok. 740 zł) oraz odprawy jubileuszowe dla wieloletnich pracowników. To ma po części uchronić przed zamykaniem fabryk i zwalnianiem tysięcy pracowników. Premie dla specjalistów i menedżerów mają być także obniżone. Plan nie podoba się związkowi zawodowemu IG Metall, który żąda 7 procentowej podwyżki wynagrodzeń i kategorycznie wyklucza jakiekolwiek obniżki pensji.

Pracując „na taśmie” w Volkswagenie można zarobić 17 tys. zł miesięcznie

Aktualnie osoby pracujące bezpośrednio przy produkcji samochodów zarabia od 3900 do 4300 euro brutto miesięcznie (ok. 17 000/18 700 zł). Zarobek absolwentów studiów licencjackich zaczyna się od 5300 euro (ok. 23 tys. zł), a absolwenci studiów magisterskich od 5600 euro (ok. 24 400 zł). Mistrzowie otrzymują niecałe 6 tys. euro (ok. 26 tys. zł) lub więcej, w zależności od stopnia odpowiedzialności. Doświadczeni lub poszukiwani specjaliści, tacy jak inżynierowie, programiści lub specjaliści ds. jakości otrzymują wynagrodzenie na poziomie 7700 euro (ok. 33 500 zł). Zarobki pracowników nie związanych bezpośrednio z produkcją są niższe. I tak np. pracując w dziale ochronie dabryki lub na portierni można zarobić 3500 euro (ok. 15 200 zł). Na wszystkich poziomach wynagrodzeń przewidziano dodatek miesięczny w wysokości 170 euro (ok. 740 zł) oraz premię roczną z średnią kwotą około 4360 euro (ok. 19 tys. zł). Specjaliści i menedżerowie znajdujący się poniżej funkcji kierowniczych zarabiają ponad 8 000 euro (ok. 34 800 zł).

Oliver Blume, szef grupy Volkswagen mat. prasowe

Średnie wynagrodzenie pracownika fabryki Volkswagena wynosi około 4100 euro (ok. 17 800 zł), więc łączna roczna suma brutto to 56 000 euro (ok. 244 tys. zł). Za pracę w nocy i w niedziele doliczone są dodatki, a standardowy czas pracy wynosi 35 godzin tygodniowo. Przysługuje 30 dni urlopu przy zatrudnieniu na pełen etat. Jak podała agencja informacyjna Reuters dyrektor generalny Volkswagena Oliver Blume znalazł się w czołówce najlepiej zarabiających prezesów. Jak wynika z raportu rocznego, uwzględniającego składki emerytalne, jego wynagrodzenie wyniosło 9,71 mln euro (ok. 42 mln zł). Zarząd Volkswagena chce również oszczędzać. Jego członkowie ogłosili, że obniżą swoje stałe wynagrodzenia o pięć procent. Pensja Blume w zeszłym roku wyniosła 1,3 mln euro (ok. 5 mln 600 tys. zł).