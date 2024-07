Firma motoryzacyjna na skraju upadku. Auta mają zostać sprzedane po okazyjnej cenie

Fisker, amerykański producent samochodów elektrycznych jest w trakcie postępowania upadłościowego. Teraz firma chce sprzedać po obniżonej cenie samochody wyprodukowane do chwili ogłoszenia bankructwa. Według doniesień amerykańskich mediów to 3321 sztuk elektrycznych SUV-ów Ocean. Mają zostać sprzedane firmie leasingowej American Lease za łączną kwotę 46,25 mln dolarów (około 182 mln zł). Wychodzi 13 927 dolarów (ok. 54 800 zł) za samochód. Sędzia upadłościowy musi jeszcze zatwierdzić ten plan sprzedaży.

Reklama

Fisker Ocean mat. prasowe

Czytaj więcej Tu i Teraz Porażka motoryzacyjnej marki z USA. Wstrzymana produkcja, zwolnienia, pozwy dostawców Kolejna porażka elektromobilności. Amerykański producent samochodów elektrycznych Fisker potrzebuje pieniędzy i szuka finansowego wsparcia w nowym biznesowym partnerze. Podobno firmą interesuje się czterech producentów samochodów. Produkcja modelu Ocean została już wstrzymana, likwidowane są miejsca pracy, a dostawcy usług pozywają markę chcąc zapłaty za swoje usługi.

Nie jest to bynajmniej pierwsza desperacka próba pozyskania kapitału przez Fiskera po rozpoczęciu jego trudności finansowych. Firma obniżyła już wiosną ceny podstawowych modeli Ocean w USA o około 24 000 dolarów (ok. 94 400 zł). Podobna oferta jest obecnie dostępna na niemieckim rynku. W zależności od sprzedawcy klient płaci o około 20 000 euro mniej niż dotychczas. Dotyczy to jednak dostępnych modeli Fisker Ocean Extreme, Ultra i Sport. Oferta obowiązuje do momentu sprzedaży wszystkich samochodów.