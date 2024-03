Pod koniec lutego 2024 r. amerykański producent samochodów elektrycznych Fisker ogłosił, że ma „poważne wątpliwości” co do zdolności do kontynuowania działalności, biorąc pod uwagę jej tragiczną sytuację finansową. Aktualnie szuka nowych możliwości finansowania. Według informacji prowadzone są negocjacje z producentem samochodów w sprawie partnerstwa obejmującego inwestycję w markę Fisker, a także wspólny rozwój jednej lub kilku platform samochodów elektrycznych i produkcję w Ameryce Północnej. Agencje informacyjne Reuters i Bloomberg podały, że tym partnerem motoryzacyjnym może być Nissan. W zamian za inwestycję o wartości 400 milionów dolarów japoński producent samochodów mógłby uzyskać dostęp do platformy pick-up'a opracowanej dla modelu Fisker Kayak (wcześniej Alaska).

Reklama

Fisker Alaska ma finalnie nosić nazwę Kayak i jest elektrycznie napędzanym pick-up'em mat. prasowe

Po zainwestowaniu w Fiskera Nissan zyskałby szybkie wejście w świat elektrycznych pick-up'ów

Jak podaje dalej Reuters, odwołując się do osób mających dostęp do informacji poufnych, Nissan mógłby produkować na tej platformie własnego pickupa oraz pickupa Fiskera w amerykańskiej fabryce Nissana. Japoński producent samochodów ma zakłady montażowe w Mississippi i Tennessee. Dla Nissana wciąż niepotwierdzona transakcja może utorować drogę do szybkiego wejścia na amerykański rynek elektrycznych pickupów. Dzięki tej inwestycji Fisker zyskałby czas na rozpoczęcie sprzedaży elektrycznego SUV-a Ocean. Fisker musi jeszcze sfinansować rozpoczęcie seryjnej produkcji małego samochodu elektrycznego Pear, która miała rozpocząć się w 2025 roku.

Fisker Ocean mat. prasowe

Marka Fisker od samego początku borykała się z kłopotami. Została założona w 2007 r. przez Henrika Fiskera, stylisty samochodowego odpowiedzialnego m.in. za takie projekty jak BMW Z8 czy Aston Martin DB9. W 2008 roku został zaprezentowany pierwszy model Fisker Karma, który w sprzedaży pojawił się dopiero w 2011 r. Produkcję rozpoczęto u fińskiego producenta kontraktowego Valmet Automotive. Henrik Fisker kierował firmą do 2012 roku do momentu dużych trudności gospodarczych i upadłość dostawcy akumulatorów. Rok później zwolniono 75 proc. pracowników i ogłoszono upadłość. Fisker sprzedał około 1800 sztuk modelu Karma. Firma została przejęta przez chińską Wanxiang Group.