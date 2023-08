Klan Porsche-Piëch to potężna instytucja. Jako Porsche Automobile Holding SE posiadają 53,3 procent akcji Volkswagena i 25 procent Porsche AG. W ten sposób rodziny Porsche i Piëch kontrolują największą europejską grupę samochodową. Klan Porsche-Piëch posiada fortunę wartą około 38,8 miliarda euro (ok. 173 mld zł). W lipcu powołano do rady nadzorczej holdingu kolejnego człona i została nim Sophie Piëch.

Sophie Piëch jest żoną Arthura Resetschniga, a ten 39-latek jest z kolei wnukiem wiedeńskiego przemysłowca Karla Kahane, którego rodzina jest między innymi właścicielem prywatnego banku Gutmann, który zarządza około 25 miliardami euro (ok. 111 mld zł). Wraz z małżeństwem Sophie przeszła na wiarę żydowską. 29 letnia Sophie Piëch jest najmłodszą córką Hansa Michela Piëcha, brata zmarłego Ferdinanda Piëcha. Jest siostrzenicą drugiego stopnia Wolfganga Porsche, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Porsche Automobile Holding SE, kuzynką Josefa Ahornera, który zasiada w Radzie Nadzorczej Audi i siostrą Stefana Piëcha, którego zastępuje w Radzie Nadzorczej, kuzynką Ferdynanda Olivera Porsche i Petera Daniella Porsche. Edukację odebrała w elitarnej szwajcarskiej szkole, do którj uczęszczał jej ojciec i wujek Ferdinand Piëch. Szkoła z internatem w Górnej Engadynie kosztuje około 84 000 euro (ok. 375 tys. zł) rocznie i zapewnia wielojęzyczną edukację oraz ma sprzyjać rozwojowi osobowości i umiejętności przywódczych.

Wraz z powołaniem Sophie Piëch do rady nadzorczej pojawiło się sporo ostrej krytyki. Pochwalono wybór kobiety do organu nadzorczego, ale krytykowany jest punkt obsadzania ważnych stanowisk w Porsche SE członkami rodziny. - To nie jest firma szkoleniowa dla rodzin właścicieli - komentują Christian Strenger, profesor ładu korporacyjnego i były szef towarzystwa funduszy DWS oraz Marc Liebscher, członek zarządu Stowarzyszenia Ochrony Inwestorów. Ich zdaniem wątpliwe jest także, czy Sophie Piëch spełnia wymogi niezbędne do ochrony interesów wszystkich akcjonariuszy. Ponadto pojawia się krytyka, że ​​rodzina trzyma się swoich stanowisk np. 80 letni Wolfgang Porsche wielokrotnie ignorował granicę wieku 75 lat zasiadania w radzie nadzorczej i po raz kolejny zgłosi swoją kandydaturę na kolejną kadencję.