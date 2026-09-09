Audi A2 e-tron
Pierwsze Audi A2 było jednym z najbardziej nietypowych samochodów w historii marki. Aluminiowe nadwozie, niewielka masa i opływowa sylwetka sprawiały, że na przełomie wieków konstrukcja rzeczywiście wyprzedzała swoje czasy. Sukcesu sprzedażowego jednak nie odniosła. A2 było dość kosztowne, a klienci nie byli chyba jeszcze gotowi na płacenie za znaczek i technologię premium w segmencie B.
Firma jednak o A2 nie zapomniała – i po ponad dwóch dekadach to oznaczenie wraca. Tym razem, jak można się tego było spodziewać, na elektrycznym crossoverze. Z poprzednikiem łączy go przede wszystkim pomysł na oszczędne obchodzenie się z energią, a częściowo także charakterystyczna, dość wysoka sylwetka.
Audi A2 e-tron
Audi przygotowało cztery warianty napędu, wszystkie z jednym silnikiem i napędem na tylne koła. Nie przewidziano na razie odmiany quattro. Konstrukcyjnie A2 e-tron korzysta z architektury MEB, znanej m.in. z Volkswagena ID.3 i większego Audi Q4 e-tron.
Bazowa wersja ma 170 KM, 350 Nm oraz akumulator o pojemności 52 kWh brutto. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,8 s, a zasięg wynosi 423 km WLTP.
Kolejny wariant rozwija 190 KM i korzysta z baterii 61 kWh. Do 100 km/h rozpędza się w 7,9 s, a maksymalny zasięg rośnie do 515 km.
Czytaj więcej
Tam, gdzie liczy się każda sekunda, do akcji może wkroczyć Lamborghini. Włoska policja otrzymała nowe Temerario, które będzie wykorzystywane m.in....
Największy akumulator ma 84 kWh. Z silnikiem 231 KM pozwala przejechać do 646 km, a sprint do 100 km/h trwa 7 s. Na szczycie gamy znajdzie się wersja o mocy 326 KM, która osiąga setkę w 5,7 s i ma zasięg do 630 km. Najmocniejsza odmiana osiąga 200 km/h. Pozostałe mają ograniczenie do 160 km/h.
Audi A2 e-tron
Audi mocno skupiło się na efektywności. Najbardziej oszczędna konfiguracja ma zużywać 12,8 kWh/100 km WLTP, co według producenta czyni A2 e-tron najbardziej efektywnym seryjnym Audi w historii.
Współczynnik oporu powietrza wynosi 0,24. Pomagają w tym zabudowane podwozie, aktywny wlot powietrza, aerodynamiczne koła oraz elementy kierujące przepływem powietrza wokół nadkoli.
Dwa mniejsze akumulatory korzystają z chemii LFP. Przy szybkim ładowaniu przyjmują do 100 kW, ale ze względu na niewielką pojemność uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. trwa około 24 minut. Wersje z baterią 84 kWh osiągają do 183 kW i potrzebują około 29 minut na ten sam zakres. A2 e-tron obsługuje również dwukierunkowy przepływ energii.
Audi A2 e-tron
Przed kierowcą znajduje się ekran o przekątnej 11,9 cala, a obok niego 12,8-calowy zakrzywiony wyświetlacz systemu multimedialnego. Selektor kierunku jazdy przeniesiono na kolumnę kierownicy.
Na konsoli środkowej znalazła się ładowarka zgodna ze standardem Qi2 25W. Można jednocześnie ładować dwa smartfony z mocą do 25 W. Nietypowym rozwiązaniem jest Fidlock, czyli system magnetycznych zaczepów z mechaniczną blokadą. Można do nich mocować np. uchwyt na kubek, torbę czy etui na przewód ładowania.
Czytaj więcej
Audi wierzy w przyszłość niewielkich samochodów elektrycznych i właśnie dlatego przywraca model A2. Jednocześnie marka wycofała się z planu całkowi...
Bagażnik ma 396 litrów, a po złożeniu tylnej kanapy 1336 litrów. W wybranych odmianach dochodzi jeszcze niewielki, 13-litrowy schowek pod przednią maską. Dla porównania Q4 e-tron oferuje 520 litrów, Volkswagen ID.3 385 litrów, a Volvo EX30 318 litrów.
Audi A2 e-tron
Ten samochód przesunie elektryczną ofertę Audi o segment niżej. Dziś podstawowym elektrykiem marki jest Q4 e-tron, którego aktualny polski cennik rozpoczyna się od 222 000 zł. Dalej można znaleźć Q6 i A6 z cenami bliższymi 300 000 zł.
A2 e-tron ma więc wypełnić lukę poniżej Q4. Polskich cen Audi jeszcze nie podało. Ich wysokość będzie szczególnie istotna, bo w tej części rynku jest już m.in. Volvo EX30, które w Polsce kosztuje od 169 990 zł.
Nowe A2 nie będzie przy tym bezpośrednim następcą dotychczasowego budżetowego modelu marki, czyli A1. To większy, wyższy samochód skonstruowany od początku jako elektryk, z rozstawem osi wynoszącym 2,77 m – identycznym jak w Q4 e-tron.
Audi zamierza rozpocząć przyjmowanie europejskich zamówień jesienią 2026 r., a pierwsze dostawy zaplanowano na grudzień.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas