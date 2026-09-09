Pierwsze Audi A2 było jednym z najbardziej nietypowych samochodów w historii marki. Aluminiowe nadwozie, niewielka masa i opływowa sylwetka sprawiały, że na przełomie wieków konstrukcja rzeczywiście wyprzedzała swoje czasy. Sukcesu sprzedażowego jednak nie odniosła. A2 było dość kosztowne, a klienci nie byli chyba jeszcze gotowi na płacenie za znaczek i technologię premium w segmencie B.

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Firma jednak o A2 nie zapomniała – i po ponad dwóch dekadach to oznaczenie wraca. Tym razem, jak można się tego było spodziewać, na elektrycznym crossoverze. Z poprzednikiem łączy go przede wszystkim pomysł na oszczędne obchodzenie się z energią, a częściowo także charakterystyczna, dość wysoka sylwetka.

Audi A2 e-tron Foto: Materiały prasowe

Od 170 do 326 KM

Audi przygotowało cztery warianty napędu, wszystkie z jednym silnikiem i napędem na tylne koła. Nie przewidziano na razie odmiany quattro. Konstrukcyjnie A2 e-tron korzysta z architektury MEB, znanej m.in. z Volkswagena ID.3 i większego Audi Q4 e-tron.

Bazowa wersja ma 170 KM, 350 Nm oraz akumulator o pojemności 52 kWh brutto. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,8 s, a zasięg wynosi 423 km WLTP.

Kolejny wariant rozwija 190 KM i korzysta z baterii 61 kWh. Do 100 km/h rozpędza się w 7,9 s, a maksymalny zasięg rośnie do 515 km.

Największy akumulator ma 84 kWh. Z silnikiem 231 KM pozwala przejechać do 646 km, a sprint do 100 km/h trwa 7 s. Na szczycie gamy znajdzie się wersja o mocy 326 KM, która osiąga setkę w 5,7 s i ma zasięg do 630 km. Najmocniejsza odmiana osiąga 200 km/h. Pozostałe mają ograniczenie do 160 km/h.

Audi A2 e-tron Foto: Materiały prasowe

Niskie zużycie energii priorytetem

Audi mocno skupiło się na efektywności. Najbardziej oszczędna konfiguracja ma zużywać 12,8 kWh/100 km WLTP, co według producenta czyni A2 e-tron najbardziej efektywnym seryjnym Audi w historii.

Współczynnik oporu powietrza wynosi 0,24. Pomagają w tym zabudowane podwozie, aktywny wlot powietrza, aerodynamiczne koła oraz elementy kierujące przepływem powietrza wokół nadkoli.

Dwa mniejsze akumulatory korzystają z chemii LFP. Przy szybkim ładowaniu przyjmują do 100 kW, ale ze względu na niewielką pojemność uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. trwa około 24 minut. Wersje z baterią 84 kWh osiągają do 183 kW i potrzebują około 29 minut na ten sam zakres. A2 e-tron obsługuje również dwukierunkowy przepływ energii.

Audi A2 e-tron Foto: Materiały prasowe

W środku dwa ekrany i kilka nietypowych rozwiązań

Przed kierowcą znajduje się ekran o przekątnej 11,9 cala, a obok niego 12,8-calowy zakrzywiony wyświetlacz systemu multimedialnego. Selektor kierunku jazdy przeniesiono na kolumnę kierownicy.

Na konsoli środkowej znalazła się ładowarka zgodna ze standardem Qi2 25W. Można jednocześnie ładować dwa smartfony z mocą do 25 W. Nietypowym rozwiązaniem jest Fidlock, czyli system magnetycznych zaczepów z mechaniczną blokadą. Można do nich mocować np. uchwyt na kubek, torbę czy etui na przewód ładowania.

Bagażnik ma 396 litrów, a po złożeniu tylnej kanapy 1336 litrów. W wybranych odmianach dochodzi jeszcze niewielki, 13-litrowy schowek pod przednią maską. Dla porównania Q4 e-tron oferuje 520 litrów, Volkswagen ID.3 385 litrów, a Volvo EX30 318 litrów.

Audi A2 e-tron Foto: Materiały prasowe

A2 e-tron będzie najtańszym elektrycznym Audi w Polsce

Ten samochód przesunie elektryczną ofertę Audi o segment niżej. Dziś podstawowym elektrykiem marki jest Q4 e-tron, którego aktualny polski cennik rozpoczyna się od 222 000 zł. Dalej można znaleźć Q6 i A6 z cenami bliższymi 300 000 zł.

A2 e-tron ma więc wypełnić lukę poniżej Q4. Polskich cen Audi jeszcze nie podało. Ich wysokość będzie szczególnie istotna, bo w tej części rynku jest już m.in. Volvo EX30, które w Polsce kosztuje od 169 990 zł.

Nowe A2 nie będzie przy tym bezpośrednim następcą dotychczasowego budżetowego modelu marki, czyli A1. To większy, wyższy samochód skonstruowany od początku jako elektryk, z rozstawem osi wynoszącym 2,77 m – identycznym jak w Q4 e-tron.

Audi zamierza rozpocząć przyjmowanie europejskich zamówień jesienią 2026 r., a pierwsze dostawy zaplanowano na grudzień.