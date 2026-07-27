Nicolaus Copernicus Collection łączy możliwość personalizacji Bentleya z motywami związanymi z astronomią oraz dorobkiem Kopernika. W samochodach pojawią się m.in. elementy dekoracyjne wykorzystujące fragmenty historycznych rycin oraz schemat heliocentrycznego Układu Słonecznego.

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Projekt powstaje we współpracy polskiego zespołu Bentleya, centrali Bentley Motors oraz Mullinera – działu odpowiedzialnego za najbardziej indywidualne projekty brytyjskiej marki. Premiera kolekcji została zaplanowana na trzeci kwartał 2026 r., a szczegóły mamy poznać we wrześniu.

Foto: Materiały prasowe

Słońce, Ziemia i Księżyc w garażu Bentleya

Kolekcję stworzą trzy modele nazwane The Sun, The Earth i The Moon. Każdy z nich ma inaczej interpretować astronomiczny motyw przewodni, choć razem będą tworzyć spójną serię inspirowaną światłem, harmonią i kosmosem.

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Na razie Bentley nie pokazał samochodów ani nie ujawnił, ile egzemplarzy powstanie. Wiadomo jedynie, że seria będzie limitowana i kolekcjonerska. Szczegółowe informacje dotyczące wyglądu oraz produkcji marka zamierza przedstawić podczas oficjalnej prezentacji we wrześniu 2026 r..

Nietypowe jest już samo pochodzenie projektu. Koncepcję Nicolaus Copernicus Collection przygotował polski zespół Bentleya, działający w ramach Porsche Inter Auto Polska, oficjalnego importera i dystrybutora marki w Polsce. Następnie pomysł był rozwijany wspólnie z centralą Bentley Motors oraz Mullinerem.

Bentley Nicolaus Copernicus Collection Foto: Materiały prasowe

Bentley, astronomia i polski pomysł

Dla polskiego przedstawicielstwa marki projekt ma być czymś więcej niż kolejną specjalną wersją samochodu. To również próba połączenia motoryzacji, sztuki, nauki i historii w produkcie, który z założenia ma trafić do bardzo wąskiej grupy klientów.

– Nicolaus Copernicus Collection ma dla nas szczególne znaczenie. Kolekcja udowadnia, że najwyższej klasy produkt luksusowy może stać się nośnikiem historii, tożsamości i dziedzictwa narodowego – mówi Piotr Jędrach, General Manager marki Bentley w Polsce.

Jak podkreśla, możliwość przygotowania własnej kolekcji należy w strukturach Bentleya do rzadkości, a zgoda centrali na realizację polskiej koncepcji ma świadczyć również o znaczeniu rodzimego rynku dla segmentu dóbr luksusowych.

Globalna premiera Nicolaus Copernicus Collection odbędzie się we wrześniu 2026 r.. Wtedy dowiemy się, jak daleko projektanci poszli w przenoszeniu teorii heliocentrycznej do świata skóry, drewna, metalu i lakieru.