Renault 4 E-Tech electric nie jest kabrioletem i raczej nie zamierza go udawać. W wersji Plein Sud dostaje jednak duży, odsuwany dach z materiału, dzięki któremu miejski elektryk może w kilka sekund zamienić się w samochód stworzony do niespiesznych wakacyjnych podróży.

Reklama Reklama

Nowa odmiana nawiązuje do otwartych wersji historycznego Renault 4 – od pozbawionego sztywnego dachu i drzwi modelu Plein Air po wersję Sixties z dwoma otwieranymi panelami dachowymi. Tym razem Renault połączyło nostalgiczny pomysł ze współczesną techniką: dach jest sterowany elektrycznie, można obsługiwać go głosem, a jego otwarcie zajmuje około 10 sekund.

Co istotne, montaż płóciennego dachu nie pozbawił samochodu jego najważniejszych zalet. Renault 4 nadal oferuje pięć miejsc, duży bagażnik, niski próg załadunku, możliwość składania przedniego fotela i zdolność do holowania przyczepy. Innymi słowy: więcej nieba nad głową, ale bez konieczności zostawiania walizek w domu.

Renault 4 Plein Sud Foto: Materiały prasowe

Niemal metr kwadratowy otwartego nieba

Najważniejszym elementem wersji Plein Sud jest czarny, odsuwany dach z materiału. Po otwarciu powstaje otwór o długości 92 cm i szerokości 80 cm. To jeden z największych systemów tego typu stosowanych w samochodach segmentów A i B.

Z otwartego dachu korzystają nie tylko kierowca i pasażer siedzący z przodu. Jego długość sprawia, że także osoby podróżujące na tylnej kanapie mogą poczuć więcej przestrzeni i światła. Plein Sud waży zaledwie o 19 kg więcej niż porównywalnie wyposażone Renault 4 ze stałym dachem.

Renault 4 Plein Sud Foto: Materiały prasowe

Dziesięć sekund i po sprawie

Można również skorzystać z polecenia głosowego skierowanego do pokładowego awatara. System wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, dlatego kierowca nie musi zapamiętywać jednej konkretnej komendy. Może poprosić o całkowite otwarcie dachu, jego częściowe odsunięcie lub zamknięcie, używając różnych sformułowań.

Czytaj więcej Jak jeździć Na autostradzie można wyprzedzać prawym pasem zgodnie z przepisami Tak na autostradach, jak i na drogach ekspresowych w Polsce, wyprzedzanie z prawej strony jest zgodne z przepisami, ale ze względów bezpieczeństwa...

Pełne otwarcie lub zamknięcie zajmuje około 10 sekund. Dach można obsługiwać podczas jazdy z prędkością do 90 km/h, co pozwala szybko zareagować na zmianę pogody. Producent zastosował również siatkowy wiatrołap, dzięki któremu z otwartym dachem można podróżować także po autostradzie.

Renault 4 Plein Sud Foto: Materiały prasowe

W środku nadal dużo miejsca

Zastosowanie przesuwanego dachu wymagało wzmocnienia górnej części nadwozia, ale nie wpłynęło znacząco na przestronność kabiny. Odległość między siedziskiem a dachem z przodu wynosi 906 mm wobec 886 mm w wersji ze stałym dachem. Z tyłu jest to 813 mm zamiast 853 mm. Konstruktorzy zmienili kształt tylnych wzmocnień oraz poszycie dachu, aby ograniczyć utratę miejsca nad głowami pasażerów i nad bagażnikiem. Otwierany dach nie zmniejszył także przestrzeni bagażowej. Bagażnik nadal mieści 420 litrów, z czego 44 litry przypadają na schowek ukryty pod podłogą.

Renault 4 Plein Sud zachowuje także możliwość holowania przyczepy o masie do 750 kg, więc można zabrać ze sobą skuter wodny na plażę.

Renault 4 Plein Sud Foto: Materiały prasowe

Nie kabriolet, ale wystarczająco blisko

Renault 4 E-Tech electric Plein Sud nie próbuje zastępować klasycznego kabrioletu. Pozostaje praktycznym, pięciodrzwiowym samochodem elektrycznym, tyle że z dachem pozwalającym wpuścić do kabiny znacznie więcej światła i powietrza.