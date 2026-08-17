Z jaką prędkością można poruszać się na hulajnodze?
W ostatnim czasie nie brakuje przykładów, które pokazują, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych często niewiele sobie robią z przepisów. Przekroczenia prędkości nawet o kilkadziesiąt kilometrów na godzinę są na porządku dziennym. Nie brakuje także przypadków innych niebezpiecznych zachowań.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna prędkość, jaką można rozwinąć na hulajnodze elektrycznej, to 20 km/h. Jak przypomina Komenda Główna Policji, można nią poruszać się po:
Hulajnoga powinna być wyposażona w światła, odblaski, dzwonek oraz hamulec. Trzeba także pamiętać o innych ważnych zasadach:
Nowe przepisy, które obowiązują od marca 2026 r., podwyższyły minimalny wiek użytkowników hulajnóg elektrycznych, którzy mogą poruszać się po drogach publicznych, do 13. roku życia. Wcześniej z e-hulajnóg legalnie korzystały dzieci od 10. roku życia.
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym osoby poniżej 13 lat:
Natomiast osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, muszą mieć kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Od czerwca 2026 r. obowiązują natomiast przepisy, zgodnie z którymi jeżdżący hulajnogą elektryczną lub rowerem poniżej 16 lat są zobowiązani do korzystania z kasku.
Jeden z rekordzistów na początku lipca jechał na hulajnodze po drodze wojewódzkiej z prędkością prawie 70 km/h. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Jego rajd zakończył się mandatem w wysokości 1100 zł. Jak tłumaczył 46-latek, był zmuszony jeździć hulajnogą, ponieważ ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Podobną prędkość w te wakacje rozwinął również 15-latek w powiecie przasnyskim. Pędził ponad 60 km/h. Jak podaje policja mazowiecka, pojazd został zmodyfikowany w sposób umożliwiający rozwijanie prędkości znacznie przekraczających parametry przewidziane dla hulajnóg elektrycznych. Sprawę przekazano do sądu rodzinnego.
Według najnowszych danych policji w 2025 r. odnotowano 1158 wypadków z udziałem hulajnóg, w których zginęło 11 osób, a 1055 zostało rannych. Wstępne dane za okres od stycznia do lipca 2026 r. pokazują niepokojący wzrost liczby zdarzeń z udziałem tej grupy użytkowników dróg. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku liczba wypadków wzrosła z 702 do 828, liczba osób zabitych z 5 do 11, a liczba rannych z 638 do 745.
Z analiz Komendy Głównej Policji wynika, że w 2025 r. największa liczba wypadków spowodowanych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych dotyczy grup wiekowych 7-14 lat (243 wypadki, 3 osoby zabite, 265 rannych) oraz 15-17 lat (149 wypadków, 1 osoba zabita, 177 rannych). Mundurowi apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów.
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