W ostatnim czasie nie brakuje przykładów, które pokazują, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych często niewiele sobie robią z przepisów. Przekroczenia prędkości nawet o kilkadziesiąt kilometrów na godzinę są na porządku dziennym. Nie brakuje także przypadków innych niebezpiecznych zachowań.

Reklama Reklama

Z jaką prędkością można poruszać się na hulajnodze?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna prędkość, jaką można rozwinąć na hulajnodze elektrycznej, to 20 km/h. Jak przypomina Komenda Główna Policji, można nią poruszać się po:

drodze dla rowerów lub drodze dla pieszych i rowerów,

jeżeli jej nie ma - po jezdni, ale tylko, gdy maksymalna dopuszczalna prędkość na drodze wynosi nie więcej niż 30 km/h

jeżeli natomiast ten warunek nie jest spełniony, wówczas można korzystać z chodnika, ale koniecznie trzeba ustąpić pierwszeństwa pieszym i poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (ok. 5-6 km/h).

Hulajnoga powinna być wyposażona w światła, odblaski, dzwonek oraz hamulec. Trzeba także pamiętać o innych ważnych zasadach:

podczas jazdy hulajnogą nie wolno korzystać z telefonu,

obowiązuje zakaz przewożenia na hulajnodze innych osób,

n a pasach trzeba zejść z hulajnogi.

Kto może korzystać z hulajnogi elektrycznej? Nowe przepisy

Nowe przepisy, które obowiązują od marca 2026 r., podwyższyły minimalny wiek użytkowników hulajnóg elektrycznych, którzy mogą poruszać się po drogach publicznych, do 13. roku życia. Wcześniej z e-hulajnóg legalnie korzystały dzieci od 10. roku życia.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym osoby poniżej 13 lat:

nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, nawet pod opieką dorosłego,

mogą korzystać z e-hulajnogi wyłącznie w strefie zamieszkania, np. na osiedlowym chodniku, alejce lub drodze wewnętrznej, a jazda musi odbywać się pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.

Natomiast osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, muszą mieć kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Od czerwca 2026 r. obowiązują natomiast przepisy, zgodnie z którymi jeżdżący hulajnogą elektryczną lub rowerem poniżej 16 lat są zobowiązani do korzystania z kasku.

Zawrotna prędkość użytkowników hulajnóg. Co za to grozi?

Jeden z rekordzistów na początku lipca jechał na hulajnodze po drodze wojewódzkiej z prędkością prawie 70 km/h. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Jego rajd zakończył się mandatem w wysokości 1100 zł. Jak tłumaczył 46-latek, był zmuszony jeździć hulajnogą, ponieważ ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Podobną prędkość w te wakacje rozwinął również 15-latek w powiecie przasnyskim. Pędził ponad 60 km/h. Jak podaje policja mazowiecka, pojazd został zmodyfikowany w sposób umożliwiający rozwijanie prędkości znacznie przekraczających parametry przewidziane dla hulajnóg elektrycznych. Sprawę przekazano do sądu rodzinnego.

Wypadki z udziałem hulajnóg. Zatrważające statystyki

Według najnowszych danych policji w 2025 r. odnotowano 1158 wypadków z udziałem hulajnóg, w których zginęło 11 osób, a 1055 zostało rannych. Wstępne dane za okres od stycznia do lipca 2026 r. pokazują niepokojący wzrost liczby zdarzeń z udziałem tej grupy użytkowników dróg. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku liczba wypadków wzrosła z 702 do 828, liczba osób zabitych z 5 do 11, a liczba rannych z 638 do 745.

Z analiz Komendy Głównej Policji wynika, że w 2025 r. największa liczba wypadków spowodowanych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych dotyczy grup wiekowych 7-14 lat (243 wypadki, 3 osoby zabite, 265 rannych) oraz 15-17 lat (149 wypadków, 1 osoba zabita, 177 rannych). Mundurowi apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów.