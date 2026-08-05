Przy temperaturze sięgającej 38 stopni Celsjusza, szukając ulgi w samochodzie, możemy łatwo się zaziębić. Jest sposób, by zapewnić sobie komfort termiczny w samochodzie i nie ryzykować przeziębienia. Kiedy wsiadamy do rozgrzanego samochodu, zawsze potrzeba chwili, by schłodzić wnętrze, ponieważ wszystkie szyby, plastiki i tapicerka są rozgrzane. Ale wystarczy trochę cierpliwości i kilka minut, by schłodzić wnętrze.

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Krok 1. Włącz ręczne sterowanie

Jeżeli samochód jest wyposażony w klimatyzację automatyczną, przełącz ją na tryb ręczny. Pozwoli to samodzielnie ustawić kierunek i siłę nawiewu.

Krok 2. Skieruj powietrze na przednią szybę

Ustaw nawiew wyłącznie na przednią szybę. Dzięki temu zimne powietrze nie będzie trafiało bezpośrednio na twarz kierowcy ani pasażerów.

Jak podkreśla Janusz Skalski, profesor nauk medycznych: „Intensywny strumień zimnego powietrza, który trafia bezpośrednio do górnych dróg oddechowych, powoduje gwałtowne obkurczenie naczyń krwionośnych, ograniczenie przepływu krwi i tym samym zmniejszenie liczby białych krwinek. W efekcie osłabieniu może ulec miejscowa reakcja obronna organizmu, odpowiedzialna za zwalczanie bakterii i wirusów. Dlatego warto unikać kierowania nawiewu klimatyzacji bezpośrednio na twarz oraz zbyt szybkiego schładzania wnętrza samochodu”.

Krok 3. Opuść osłony przeciwsłoneczne

Odchyl osłony przeciwsłoneczne nad przednią szybą. Strumień chłodnego powietrza skierowany na szybę odbije się od osłon i rozproszy po kabinie.

W efekcie powietrze lepiej wymiesza się z tym znajdującym się we wnętrzu samochodu.

Ustawienia klimatyzacji w upale. Foto: Szczepan Mroczek

Krok 4. Ustaw najniższą temperaturę

Ustaw klimatyzację na najniższą dostępną temperaturę. Temperaturę odczuwaną w kabinie reguluj intensywnością nawiewu. Gdy wnętrze samochodu odpowiednio się schłodzi, zmniejsz siłę wentylatora, aby utrzymać komfortowe warunki.

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Krok 5. W razie potrzeby włącz nawiew na stopy

W samochodach z mniej wydajnym układem klimatyzacji samo skierowanie powietrza na szybę może nie wystarczyć. W takiej sytuacji można dodatkowo uruchomić nawiew na stopy. Pozwoli to szybciej rozprowadzić chłodne powietrze po całej kabinie.

Ważna jest sprawna klimatyzacja

Opisane ustawienie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeżeli klimatyzacja jest niesprawna, ma zbyt mało czynnika chłodniczego albo wymaga serwisu. Im samochód wyższej klasy, tym lepiej dopracowane jest oprogramowanie sterujące klimatyzacją. W niektórych autach system sam unika kierowania zimnego powietrza w czasie upału na twarz kierowcy i ręczna korekta ustawień nie jest potrzebna.

Trzeba również pamiętać, że każdy reaguje na chłodne powietrze inaczej. Niektórym osobom bezpośredni nawiew na twarz nie szkodzi.