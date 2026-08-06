Bezpośrednio przy drodze ekspresowej S8, która łączy Białystok z Warszawą, Łodzią i Wrocławiem – właśnie tam powstaje pierwsza, pilotażowa stacja firmy Gulf w Polsce.

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Lokalizacja ma pełnić funkcję stacji referencyjnej. Na podstawie jej wyników Gulf Fuels Poland będzie decydować o tempie dalszej rozbudowy sieci. Nie podano jeszcze liczby planowanych placówek ani terminów uruchomienia kolejnych obiektów.

Za wprowadzenie marki na polski rynek odpowiada spółka Qmex Energy. Firma zawarła 15-letnią umowę licencyjną, która daje jej wyłączność na rozwijanie detalicznej sieci Gulf w Polsce.

Stacja ładowania Gulf Foto: Materiały prasowe

Paliwa i szybkie ładowarki

W Radulach będzie można zatankować standardową benzynę i olej napędowy, a także paliwa z linii Gulf ULTURA. Oferta obejmie benzynę Pb100 oraz ULTURA Diesel, czyli olej napędowy z dodatkami mającymi poprawiać jego właściwości.

Na terenie obiektu mają pojawić się również szybkie ładowarki dla samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. Ich liczba, moc oraz operator nie zostały jeszcze podane. Uzupełnieniem infrastruktury będzie automatyczna myjnia.

Stacja ma być wyposażona w panele fotowoltaiczne i niewielkie turbiny wiatrowe, które pozwolą częściowo pokrywać jej zapotrzebowanie na energię. Przy wybranych obiektach planowane są również ściany z roślinnością. Nie oznacza to jednak, że wszystkie przyszłe stacje otrzymają identyczne rozwiązania – ich zakres będzie zależał od lokalizacji.

Strefa odpoczynku w Wi-Fi

Gulf zamierza rozwijać w Polsce nie tylko sprzedaż paliw. Ważną częścią stacji będzie sklep typu convenience z artykułami pierwszej potrzeby, lokalnymi produktami oraz rozbudowaną ofertą gastronomiczną. Zaplanowano sprzedaż kawy, ciepłych posiłków i przekąsek.

Przy obiekcie ma działać strefa odpoczynku z bezpłatnym Wi-Fi oraz automat paczkowy. W sklepie znajdzie się również stoisko z ubraniami i gadżetami w charakterystycznych barwach Gulf.

– Kawa, myjnia oraz inne usługi dodatkowe nie są już uzupełnieniem podstawowej działalności. To część modelu biznesowego. Ma coraz większy wpływ na częstotliwość wizyt oraz lojalność klientów – wyjaśnia Paweł Śron, dyrektor operacyjny Gulf Fuels Poland.

Ford GT 40 w barwach Gulf Foto: Materiały prasowe

Barwy znane z legendarnych samochodów

Dla wielu kierowców nazwa Gulf jest znacznie bardziej rozpoznawalna ze świata wyścigów niż ze stacji paliw. Charakterystyczne połączenie jasnego błękitu i pomarańczowych pasów pojawiło się na samochodach startujących w najważniejszych wyścigach długodystansowych.

Jednym z najsłynniejszych był Ford GT40, który w barwach Gulf zwyciężył w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 1968 r.. Później malowanie trafiło na Porsche 917, Porsche 908, McLarena F1 GTR, Astona Martina DBR9 i wiele innych maszyn. W 2021 r. McLaren wykorzystał specjalne barwy Gulf również podczas Grand Prix Monako Formuły 1.

Błękitno-pomarańczowe malowanie stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych schematów kolorystycznych w historii motorsportu. Jest regularnie odtwarzane na samochodach kolekcjonerskich, modelach specjalnych, odzieży oraz akcesoriach. To właśnie z wyścigów wielu polskich kierowców może już znać nazwę i logo firmy, zanim pojawi się ono przy S8, co daje firmie przewagę na starcie.

Rozwój przez miękką franczyzę

Dalsza ekspansja ma się opierać przede wszystkim na franczyzie. Gulf zapowiada niewysokie opłaty wejściowe oraz pozostawienie partnerom swobody w ustalaniu cen standardowych paliw i wyborze części lokalnego asortymentu.

Franczyzobiorcy mają otrzymać dostęp do oznaczeń marki, wsparcia operacyjnego i marketingowego oraz oferty paliw Gulf. Taki model może pozwolić na szybsze włączanie do sieci już działających, niezależnych stacji, bez konieczności budowania wszystkich obiektów od podstaw.

Pierwsza placówka w Radulach pokaże, czy Gulf zdecyduje się na szerszą ekspansję na rynku zdominowanym przez Orlen oraz duże zagraniczne sieci, takie jak BP, Shell, Circle K i MOL. Na razie potwierdzony jest pilotaż przy S8 i długoterminowa licencja dla Qmex Energy.