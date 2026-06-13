BMW wybrało jedno z najbardziej symbolicznych miejsc świata motorsportu, by pokazać swoją wizję przyszłości. Podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans marka zaprezentowała BMW M Concept Neue Klasse – prototyp, który ujawnia, jak będą wyglądać i jeździć przyszłe elektryczne modele BMW ze znaczkiem M.

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Nowy koncept pełni rolę pomostu między historią BMW M a nadchodzącą erą elektromobilności. Projektanci postawili na połączenie odważnego wyglądu, wysokich osiągów i zaawansowanych technologii, nie rezygnując przy tym z DNA marki budowanego przez dekady na torach wyścigowych. Jak podkreślają przedstawiciele BMW, zasada pozostaje niezmienna: „stworzone na torze wyścigowym, przeznaczone na drogi”.

M Concept Neue Klasse Foto: Materiały prasowe

Design, który nawiązuje do M3 E30

Już na pierwszy rzut oka BMW M Concept Neue Klasse nie pozostawia wątpliwości co do swoich ambicji. Muskularne proporcje, szerokie nadkola i mocno zaznaczona linia barków tworzą sylwetkę przypominającą sportowca gotowego do startu jeszcze przed sygnałem startera i bezpośrednio nawiązują do słynnego M3 E30, które stworzyło legendarny model, przez lata budujący prestiż marki oraz rzeszę wiernych klientów. Wszystko za sprawą emocji, jakie serwowało podczas jazdy.

BMW M Concept Neue Klasse Foto: Materiały prasowe

Czy elektryczna wersja jest w stanie kontynuować ten sukces? Okaże się niebawem. Trzeba jednak przyznać, że wygląd świetnie nawiązuje do tradycji i jednocześnie jasno komunikuje, że mamy do czynienia z technologią przyszłości. Takie połączenie nie jest łatwym zadaniem dla projektantów, a w tym wypadku świetnie sobie poradzili.

BMW M Concept Neue Klasse Foto: Materiały prasowe

Nowością są m.in. aerodynamiczne lusterka w barwach BMW M oraz charakterystyczny wlot powietrza na masce, tworzący kształt litery V, który wspomaga chłodzenie elektrycznego układu napędowego. Przód auta zyskał wyraźnie zaznaczony „nos rekina”, a uwagę przyciągają reflektory M Yellow Lights. Żółte światła, znane z wyścigowych samochodów GT, mają stać się jednym z nowych znaków rozpoznawczych sportowych BMW przyszłości.

BMW M Concept Neue Klasse Foto: Materiały prasowe

Żółte reflektory i nos rekina

Inspiracje sportami motorowymi widać niemal wszędzie. Przedni zderzak wykorzystuje motyw trimaranu, nawiązujący do konstrukcji szybkich łodzi motorowych. Podobne rozwiązania zastosowano również z tyłu, gdzie uwagę zwraca dyfuzor, efektowne światła oraz spojler typu „ducktail”, poprawiający docisk tylnej osi i znany z modeli CSL.

BMW M Concept Neue Klasse Foto: Materiały prasowe

BMW coraz śmielej eksperymentuje także z materiałami. W konceptowym modelu wykorzystano włókna naturalne nie tylko we wnętrzu, ale również w elementach nadwozia, takich jak splitter, wlot powietrza na masce czy dyfuzor. Po raz pierwszy materiał ten pojawił się także na dachu w specjalnym wykończeniu z brandingiem M.

Całość uzupełnia nowy lakier Monza Red oraz koła z centralną śrubą mocującą – rozwiązaniem znanym z samochodów wyczynowych.

BMW M Concept Neue Klasse Foto: Materiały prasowe

Kokpit skoncentrowany na kierowcy

Wnętrze utrzymano w minimalistycznym stylu, ale trudno nazwać je ascetycznym. Wszystko podporządkowano kierowcy i sportowym emocjom. Cztery kubełkowe fotele zapewniają odpowiednie podparcie podczas dynamicznej jazdy, a ich konstrukcja również wykorzystuje włókna naturalne.

M Concept Neue Klasse Foto: Materiały prasowe

Dwukolorowa tapicerka ze skóry Merino w odcieniach Bathurst Blue i Berry Red nawiązuje do kolorystyki BMW M. Sportowy charakter podkreślają czerwone pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa oraz liczne czerwone akcenty na kierownicy, łopatkach zmiany biegów i cyfrowych wyświetlaczach. Deska rozdzielcza sprawia wrażenie zawieszonej w powietrzu, a sześciokątne podświetlenie dodatkowo podkreśla sportowy charakter kabiny.

BMW M Concept Neue Klasse Foto: Materiały prasowe

Cztery silniki i ponad 100 kWh energii

Najciekawsze rozwiązania kryją się jednak pod nadwoziem. BMW M Concept Neue Klasse wykorzystuje nowy układ BMW M eDrive oparty na technologii szóstej generacji platformy Neue Klasse. Sercem systemu są aż cztery silniki elektryczne współpracujące z centralnym systemem sterowania BMW M Dynamic Performance Control.

Za koordynację pracy napędu i układu hamulcowego odpowiada komputer pokładowy „Heart of Joy”. Dzięki niezależnemu sterowaniu każdym kołem system ma zapewniać jeszcze lepszą trakcję, bardziej precyzyjne prowadzenie oraz skuteczniejszą rekuperację energii.

BMW zapowiada również wykorzystanie architektury 800 V oraz akumulatora o pojemności przekraczającej 100 kWh. Zastosowanie nowych cylindrycznych ogniw szóstej generacji ma przełożyć się zarówno na wyższą moc, jak i szybsze ładowanie. Dodatkowo bateria została zintegrowana strukturalnie z konstrukcją pojazdu, co poprawia sztywność nadwozia i właściwości jezdne.

BMW M Concept Neue Klasse Foto: Materiały prasowe

Najważniejszy test dla fanów sportowych BMW M

Pozostaje kluczowe pytanie: Czy dojdzie do przełamania trendów na rynku i elektryczne BMW M3 spodoba się klientom? Do tej pory sportowe samochody elektryczne nie odnosiły sukcesów. Znakomite Porsche Taycan po okresie zainteresowania nowością schodzi do cienia. Lamborghini właśnie zrezygnowało z prac nad samochodem elektrycznym, a Ferrari zaprezentowało Luce – najbardziej kontrowersyjny model w historii jednej z najbardziej emocjonalnych marek świata.

BMW zapowiada, że nowe BMW M3 będzie oferowane w dwóch wersjach – spalinowej i elektrycznej. To realny test, który pokaże, czy klienci zainteresowani emocjami w samochodach są już gotowi na napęd elektryczny.