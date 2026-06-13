M Concept Neue Klasse
BMW wybrało jedno z najbardziej symbolicznych miejsc świata motorsportu, by pokazać swoją wizję przyszłości. Podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans marka zaprezentowała BMW M Concept Neue Klasse – prototyp, który ujawnia, jak będą wyglądać i jeździć przyszłe elektryczne modele BMW ze znaczkiem M.
Nowy koncept pełni rolę pomostu między historią BMW M a nadchodzącą erą elektromobilności. Projektanci postawili na połączenie odważnego wyglądu, wysokich osiągów i zaawansowanych technologii, nie rezygnując przy tym z DNA marki budowanego przez dekady na torach wyścigowych. Jak podkreślają przedstawiciele BMW, zasada pozostaje niezmienna: „stworzone na torze wyścigowym, przeznaczone na drogi”.
M Concept Neue Klasse
Już na pierwszy rzut oka BMW M Concept Neue Klasse nie pozostawia wątpliwości co do swoich ambicji. Muskularne proporcje, szerokie nadkola i mocno zaznaczona linia barków tworzą sylwetkę przypominającą sportowca gotowego do startu jeszcze przed sygnałem startera i bezpośrednio nawiązują do słynnego M3 E30, które stworzyło legendarny model, przez lata budujący prestiż marki oraz rzeszę wiernych klientów. Wszystko za sprawą emocji, jakie serwowało podczas jazdy.
BMW M Concept Neue Klasse
Czy elektryczna wersja jest w stanie kontynuować ten sukces? Okaże się niebawem. Trzeba jednak przyznać, że wygląd świetnie nawiązuje do tradycji i jednocześnie jasno komunikuje, że mamy do czynienia z technologią przyszłości. Takie połączenie nie jest łatwym zadaniem dla projektantów, a w tym wypadku świetnie sobie poradzili.
BMW M Concept Neue Klasse
Nowością są m.in. aerodynamiczne lusterka w barwach BMW M oraz charakterystyczny wlot powietrza na masce, tworzący kształt litery V, który wspomaga chłodzenie elektrycznego układu napędowego. Przód auta zyskał wyraźnie zaznaczony „nos rekina”, a uwagę przyciągają reflektory M Yellow Lights. Żółte światła, znane z wyścigowych samochodów GT, mają stać się jednym z nowych znaków rozpoznawczych sportowych BMW przyszłości.
BMW M Concept Neue Klasse
Inspiracje sportami motorowymi widać niemal wszędzie. Przedni zderzak wykorzystuje motyw trimaranu, nawiązujący do konstrukcji szybkich łodzi motorowych. Podobne rozwiązania zastosowano również z tyłu, gdzie uwagę zwraca dyfuzor, efektowne światła oraz spojler typu „ducktail”, poprawiający docisk tylnej osi i znany z modeli CSL.
BMW M Concept Neue Klasse
BMW coraz śmielej eksperymentuje także z materiałami. W konceptowym modelu wykorzystano włókna naturalne nie tylko we wnętrzu, ale również w elementach nadwozia, takich jak splitter, wlot powietrza na masce czy dyfuzor. Po raz pierwszy materiał ten pojawił się także na dachu w specjalnym wykończeniu z brandingiem M.
Całość uzupełnia nowy lakier Monza Red oraz koła z centralną śrubą mocującą – rozwiązaniem znanym z samochodów wyczynowych.
BMW M Concept Neue Klasse
Wnętrze utrzymano w minimalistycznym stylu, ale trudno nazwać je ascetycznym. Wszystko podporządkowano kierowcy i sportowym emocjom. Cztery kubełkowe fotele zapewniają odpowiednie podparcie podczas dynamicznej jazdy, a ich konstrukcja również wykorzystuje włókna naturalne.
M Concept Neue Klasse
Dwukolorowa tapicerka ze skóry Merino w odcieniach Bathurst Blue i Berry Red nawiązuje do kolorystyki BMW M. Sportowy charakter podkreślają czerwone pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa oraz liczne czerwone akcenty na kierownicy, łopatkach zmiany biegów i cyfrowych wyświetlaczach. Deska rozdzielcza sprawia wrażenie zawieszonej w powietrzu, a sześciokątne podświetlenie dodatkowo podkreśla sportowy charakter kabiny.
BMW M Concept Neue Klasse
Najciekawsze rozwiązania kryją się jednak pod nadwoziem. BMW M Concept Neue Klasse wykorzystuje nowy układ BMW M eDrive oparty na technologii szóstej generacji platformy Neue Klasse. Sercem systemu są aż cztery silniki elektryczne współpracujące z centralnym systemem sterowania BMW M Dynamic Performance Control.
Za koordynację pracy napędu i układu hamulcowego odpowiada komputer pokładowy „Heart of Joy”. Dzięki niezależnemu sterowaniu każdym kołem system ma zapewniać jeszcze lepszą trakcję, bardziej precyzyjne prowadzenie oraz skuteczniejszą rekuperację energii.
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BMW M Concept Neue Klasse
Pozostaje kluczowe pytanie: Czy dojdzie do przełamania trendów na rynku i elektryczne BMW M3 spodoba się klientom? Do tej pory sportowe samochody elektryczne nie odnosiły sukcesów. Znakomite Porsche Taycan po okresie zainteresowania nowością schodzi do cienia. Lamborghini właśnie zrezygnowało z prac nad samochodem elektrycznym, a Ferrari zaprezentowało Luce – najbardziej kontrowersyjny model w historii jednej z najbardziej emocjonalnych marek świata.
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BMW M Concept Neue Klasse
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