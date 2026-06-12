BYD długo unikał europejskiego segmentu B, czyli rynku, na którym od lat ścierają się takie modele jak Skoda Fabia, Renault Clio, Peugeot 208 czy Toyota Yaris. Dziś wchodzi na ten rynek i świetnie się do tego przygotował. Nowy BYD Dolphin G DM-i jest pierwszym modelem marki opracowanym specjalnie z myślą o Europie i jednocześnie jedynym miejskim hatchbackiem w segmencie B wyposażonym w napęd plug-in hybrid, oferujący ponad 100 km jazdy wyłącznie na energii elektrycznej. Wiemy już z doświadczenia, że realny zasięg ok. 80 km na prądzie w hybrydzie plug-in świetnie się sprawdza. Większość codziennych dojazdów do pracy można pokonywać bezemisyjnie, bez obaw związanych z rozładowaniem akumulatora, które towarzyszą użytkownikom samochodów czysto elektrycznych.

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BYD Dolphin G DM-i Foto: Materiały prasowe

BYD Dolphin G DM-i mierzy 4160 mm długości, ale dzięki rozstawowi osi wynoszącemu 2610 mm oferuje bardzo przestronne wnętrze. Bagażnik o pojemności 425 litrów po złożeniu tylnej kanapy rośnie do 1225 litrów.

Najciekawszym elementem nowego modelu jest jednak napęd Super Hybrid DM-i. W przeciwieństwie do klasycznych hybryd plug-in, tutaj główną rolę odgrywa silnik elektryczny, a jednostka benzynowa pełni przede wszystkim funkcję wsparcia i generatora energii. Efekt? Charakterystyka jazdy przypomina samochód elektryczny, ale bez stresu związanego z dłuższymi podróżami. W bogatszych wersjach zastosowano akumulator Blade o pojemności 18,3 kWh, który pozwala przejechać do 105 km w trybie elektrycznym według WLTP. Łączny zasięg sięga nawet 1040 km.

BYD Dolphin G DM-i Foto: Materiały prasowe

Maksymalna moc systemowa wynosi, w zależności od wersji, od 170 do 212 KM, a sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 8,3 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km/h. Jednocześnie producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie zaledwie 1,4 l/100 km w przypadku wersji z większym akumulatorem i regularnym ładowaniem.

BYD Dolphin G DM-i Foto: Materiały prasowe

Chiński producent nie oszczędza również na wyposażeniu. Już podstawowa wersja Active oferuje cyfrowe zegary, 10,1-calowy ekran multimediów, automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, czujniki parkowania oraz komplet reflektorów LED. Wyższe odmiany otrzymują m.in. 12,8-calowy ekran, podgrzewane fotele i kierownicę, ładowarkę indukcyjną, funkcję V2L pozwalającą zasilać zewnętrzne urządzenia, panoramiczny dach, wyświetlacz head-up czy system kamer 360 stopni.

BYD Dolphin G DM-i Foto: Materiały prasowe

Sprzedaż BYD Dolphin G DM-i rozpocznie się latem, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów jesienią. Po tym, jak nie udał się plan zdominowania rynku europejskiego samochodami elektrycznymi, Chińczycy błyskawicznie dostosowują ofertę do potrzeb klientów. Niewielka hybryda typu plug-in to poważny rywal dla Yarisa i Clio. Wiele wskazuje na to, że BYD Dolphin G DM-i będzie bardzo ciekawym i praktycznym autem miejskim. Jego sukces zależy zatem od ceny.