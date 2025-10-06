BMW X4, czyli SUV-coupé oparty na X3, jest w ofercie od 2018 r., ale technicznie opiera się jeszcze na poprzedniej generacji X3 (G01). 30 września 2025 r. z linii montażowej zjechały ostatnie egzemplarze benzynowego X4. W ofercie pozostaną jedynie wersje z silnikami diesla – 20d, 30d i M40d – jednak tylko do końca listopada. Po tej dacie produkcja X4 zostanie zakończona. Nowego X4 na bazie najnowszego X3 (G45) na razie nie widać na horyzoncie. BMW nie komentuje planów ewentualnego następcy, choć branżowe źródła sugerują, że w jego miejsce może pojawić się w pełni elektryczny wariant – iX4 zbudowany na platformie „Neue Klasse”.

BMW X4 M40i Foto: mat. prasowe

Znikający roadster i seria 8

Nie tylko X4 znika z oferty. Wkrótce podobny los spotka również BMW Z4. Roadster, który zadebiutował w 2018 r. równolegle z X4, jest dostępny w wersjach sDrive20i, sDrive30i oraz M40i, ale współpraca z Toyotą – z której zrodziły się Z4 i Supra – dobiega końca. Produkcja Toyoty Supry w zakładach Magna Steyr w austriackim Graz zakończy się wiosną 2026 r., a to praktycznie przesądza o przyszłości Z4. Z kolei BMW serii 8 zniknęło z rynku po cichu. W konfiguratorze nie ma już możliwości samodzielnego skonfigurowania auta – dostępne są jedynie pojedyncze, gotowe egzemplarze stojące u dealerów. Na początku października w polskiej ofercie pozostało sporo wersji Gran Coupé, ale tylko jeden kabriolet.