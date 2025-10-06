Aktualizacja: 06.10.2025 18:41 Publikacja: 06.10.2025 10:00
BMW X4 zniknie w tym roku z oferty
Foto: mat. prasowe
BMW X4, czyli SUV-coupé oparty na X3, jest w ofercie od 2018 r., ale technicznie opiera się jeszcze na poprzedniej generacji X3 (G01). 30 września 2025 r. z linii montażowej zjechały ostatnie egzemplarze benzynowego X4. W ofercie pozostaną jedynie wersje z silnikami diesla – 20d, 30d i M40d – jednak tylko do końca listopada. Po tej dacie produkcja X4 zostanie zakończona. Nowego X4 na bazie najnowszego X3 (G45) na razie nie widać na horyzoncie. BMW nie komentuje planów ewentualnego następcy, choć branżowe źródła sugerują, że w jego miejsce może pojawić się w pełni elektryczny wariant – iX4 zbudowany na platformie „Neue Klasse”.
Czytaj więcej
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie swoją najbardziej nowoczesną fabrykę. To tu powstawać będz...
BMW X4 M40i
Foto: mat. prasowe
Nie tylko X4 znika z oferty. Wkrótce podobny los spotka również BMW Z4. Roadster, który zadebiutował w 2018 r. równolegle z X4, jest dostępny w wersjach sDrive20i, sDrive30i oraz M40i, ale współpraca z Toyotą – z której zrodziły się Z4 i Supra – dobiega końca. Produkcja Toyoty Supry w zakładach Magna Steyr w austriackim Graz zakończy się wiosną 2026 r., a to praktycznie przesądza o przyszłości Z4. Z kolei BMW serii 8 zniknęło z rynku po cichu. W konfiguratorze nie ma już możliwości samodzielnego skonfigurowania auta – dostępne są jedynie pojedyncze, gotowe egzemplarze stojące u dealerów. Na początku października w polskiej ofercie pozostało sporo wersji Gran Coupé, ale tylko jeden kabriolet.
BMW Z4
Foto: mat. prasowe
BMW M8 Competition Gran Coupe
Foto: mat. prasowe
Decyzja o wycofaniu modeli wynika nie tylko z nowej strategii produktowej, ale także z niskiej sprzedaży. Nowa strategia koncernu, oparta na platformie Neue Klasse, która wymusza uproszczenie oferty i skupienie się na elektryfikacji. Modele o niskiej sprzedaży i wysokich kosztach produkcji – zwłaszcza te budowane w niewielkich seriach lub we współpracy z zewnętrznymi partnerami – odchodzą w cień. Ich miejsce mają zająć nowe, w pełni elektryczne warianty. BMW stawia teraz wszystko na przyszłość: iX3, i4, i5 oraz wszystkie nowe modele zbudowane wg. koncepcji Neue Klasse mają być filarami nowej ery marki. Z kolei konwencjonalne coupé i roadstery stają się ofiarą zmieniających się gustów klientów, rosnących kosztów emisji oraz transformacji technologicznej.
Czy wiesz, że…
- BMW X4 zadebiutowało w 2014 r. jako bardziej sportowa alternatywa dla X3, a druga generacja (G02) powstała w 2018 r.
- Z4 i Toyota Supra powstają w tej samej fabryce Magna Steyr w Grazu, a obie marki współdzieliły silniki, platformę i część wnętrza.
- BMW serii 8 miało być duchowym następcą legendarnej „ósemki” z lat 90. (E31), lecz sprzedaż nowego modelu nigdy nie spełniła oczekiwań.
- Platforma Neue Klasse, która zadebiutowała w tym roku, ma być podstawą dla całej przyszłej gamy elektrycznych modeli BMW.
BMW M8 Competition Cabrio
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie swoją najbardziej nowoczesną fabrykę. To tu powstawać będz...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
BMW X4, czyli SUV-coupé oparty na X3, jest w ofercie od 2018 r., ale technicznie opiera się jeszcze na poprzedniej generacji X3 (G01). 30 września 2025 r. z linii montażowej zjechały ostatnie egzemplarze benzynowego X4. W ofercie pozostaną jedynie wersje z silnikami diesla – 20d, 30d i M40d – jednak tylko do końca listopada. Po tej dacie produkcja X4 zostanie zakończona. Nowego X4 na bazie najnowszego X3 (G45) na razie nie widać na horyzoncie. BMW nie komentuje planów ewentualnego następcy, choć branżowe źródła sugerują, że w jego miejsce może pojawić się w pełni elektryczny wariant – iX4 zbudowany na platformie „Neue Klasse”.
Jeden z największych niemieckich dostawców komponentów motoryzacyjnych ogłosił redukcję zatrudnienia w odpowiedz...
Trudno dziś uwierzyć w to, że w 2035 r. w Unii Europejskiej faktycznie skończy się sprzedaż aut spalinowych, a d...
W Chinach otworzono najwyższy most drogowy na świecie. Konstrukcja wznosi się 625 metrów nad rzeką Beipan w prow...
Samymi hybrydami nie wypełnimy nowych norm dotyczących emisji spalin. Dlatego w kolejnych latach udział elektryc...
Elektryfikacja silników jest nieunikniona. Jednak my nie chcemy nikogo wykluczać, tylko zapewnić możliwość porus...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas