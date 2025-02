Rolls-Royce Spectre Black Badge: Dla kogoś kto ma już wszystko

Rolls-Royce oficjalnie wprowadził na rynek bardziej dynamiczną wersję Spectre. Black Badge to jak zwykle w Rolls-Roycie najbardziej wyrafinowana odmiana detali, wyposażenia, wyglądu i mocy. W standardowym modelu Spectre dwa silniki elektryczne łączą się, aby wytworzyć moc systemową wynoszącą 584 KM i 900 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Oczywiście, Black Badge będzie miał odrobinę więcej mocy. Nowy tryb Infinity, aktywowany przyciskiem na kierownicy, nadaje luksusowemu coupe zupełnie nowy charakter i zapewnia maksymalną moc 659 KM. Maksymalny moment obrotowy wzrasta do 1075 Nm. To najmocniejszy Rolls-Royce w historii. Na pokładzie znajdziemy również tryb Spirited Mode. Tak, Spectre Black Badge ma procedurę startu Launch Control, a to oznacza, że auto o masie 2,9 tony przyspiesza od 0 do 60 mil na godzinę w 4,1 sekundy.

Rolls-Royce Spectre Black Badge Foto: mat. prasowe

Aby dostosować podwozie do zwiększonej mocy silnika m.in. wyregulowano stabilizację przechyłów, zmieniono strojenie amortyzatorów. Wraz z modelem Black Badge firma Rolls-Royce wprowadza również nowy lakier Vapour Violet, który jest połączony z maską w kolorze Iced Black. Nowe 23-calowe kute felgi o pięcioramiennym wzorze są również zarezerwowane do modelu Black Badge. Podobnie jak we wszystkich modelach Black Badge, elementy wykończeniowe Black Badge Spectre są wypolerowane na wysoki połysk i mają charakterystyczne ciemne wykończenie. Należą do nich osłona chłodnicy Pantheon, logo Spirit of Ecstasy, podwójne logo „R”, a także klamki drzwi, obramowania bocznych szyb i akcenty zderzaków. Dostępna jest również nowa podświetlana atrapa chłodnicy, dostępna w różnych kolorach. Black Badge może być bardziej zuchwały.