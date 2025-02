BMW iX po liftingu: Szybciej, dalej i znacznie taniej

Środkowa odmiana xDrive50 zamieniła się w xDrive60 i rozwija 544 KM (o 21 KM więcej). Setka – w 4,6 s, tak samo, jak wcześniej. Topowa odmiana to iX M70, o 40 KM mocniejsze (teraz 659 KM) i rozwijające 1100 Nm momentu obrotowego. 100 km/h może pojawić się na liczniku w 3,5 s od startu, a prędkość maksymalna sięga 250 km/h. To o 50 km/h więcej niż w pozostałych odmianach. Co ważne, mimo wzrostu mocy i polepszenia osiągów nie mówimy o zmniejszeniu zasięgu BMW. Wręcz przeciwnie – iX może teraz zajechać na jednym ładowaniu znacznie dalej. Zasięgi polepszyły się - zależnie od wersji – nawet o 40 proc. Udało się to m.in. za sprawą zastosowania nowych ogniw o większej gęstości energii i dopracowania kwestii oprogramowania zarządzającego energią, a także ograniczenia oporów toczenia. Efekt? Odmiana 45 pokona od 490 do 602 km (według normy WLTP), M70 przejedzie od 521 do 600 km, zaś środkowa wersja 60 legitymuje się zasięgiem na poziomie od 563 do aż 701 km.

BMW iX Foto: mat. prasowe

Ceny BMW iX – taniej nawet o 49 tys. zł

Na koniec, czas na ceny. Zazwyczaj auta po ulepszeniu i odświeżeniu stają się droższe. W przypadku BMW iX sprawa wygląda inaczej - otrzymujemy bowiem szybszy samochód z większym zasięgiem za mniej niż wcześniej. Bazowa wersja kosztuje od 375 500 zł, czyli o 2800 zł taniej niż w przypadku podstawowej odmiany sprzed liftingu. iX xDrive60 staniało aż o 48 000 zł, do 450 000 zł, a M70: o 49 000 zł, do 560 000 zł. Kiedy można spodziewać się pierwszych egzemplarzy w salonach? Pojawią się prawdopodobnie w okolicach majówki. Audi i Mercedes mogą mieć powody do niepokoju.

BMW iX Foto: mat. prasowe

BMW iX Foto: mat. prasowe