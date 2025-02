BMW M3 CS Touring: Z całą rodziną na torze wyścigowym. Znamy polskie ceny

Na lepsze osiągi wpływ ma także niższa masa własna wersji CS w porównaniu z tańszym Competition. Za sprawą wykorzystania plastiku wzmacnianego włóknem węglowym np. na masce, przednim splitterze, lusterkach bocznych czy przy budowie dyfuzora i wlotów powietrza, udało się zaoszczędzić około 15 kg. Włókno węglowe można znaleźć także we wnętrzu - mowa o karbonowych fotelach kubełkowych czy listwach przy konsoli środkowej. Warto jednak zauważyć, że masa własna M3 to ok. 1850 kg, co oznacza, że nawet mimo „diety”, nie mówimy o zawodniku wagi piórkowej.

BMW M3 CS Touring Foto: mat. prasowe

BMW M3 CS Touring stratuje z ceną 740 tys. zł

Czym jeszcze CS różni się od M3 Competition? Nowa wersja ma być nie tylko mocniejsza i lżejsza, ale także jeszcze lepsza na zakrętach. Wpływa na to inaczej ustawione ESP, a także przestrojenie amortyzatorów adaptacyjnych i układu kierowniczego. Za wytracanie prędkości odpowiada seryjny układ M Compound z czarnymi lub czerwonymi zaciskami. Bywalcy toru mogą zainwestować w opcjonalne, ceramiczne tarcze. Zaciski są wtedy czerwone lub złote. Z zewnątrz lżejsze M3 można poznać po spojlerze dachowym z czerwonym obramowaniem i pomalowanym w kolorze „black high-gloss”, a także po nowym, bardziej rasowo wyglądającym grillu. Z kolei diody do jazdy dziennej są żółtawe, co może kojarzyć się z samochodami wyczynowymi. Wcześniej niektórzy właściciele M3 inwestowali w taki dodatek na rynku tuningowym.

BMW M3 CS Touring Foto: mat. prasowe

M3 Touring CS ma także układ wydechowy z tytanowym tłumikiem końcowym, kute obręcze kół, opony sportowe dostępne jako bezpłatna opcja i nieco detali we wnętrzu, które poprawiają humor kierowcy i przypominają, że dopłacił za bardziej wyjątkową wersję. To np. oznaczenia CS na konsoli środkowej i wyróżniające tę odmianę listwy progowe. Auto jest dostępne w jednym z czterech odcieni lakieru - mowa o białym, czarnym, zielonym lub niebieskim. Na rynek (już w marcu) trafi limitowana liczba egzemplarzy, choć BMW nie podaje dokładnie, o jakiej wielkości serii mówimy. Za CS trzeba słono dopłacić - podczas gdy wersja Competition Touring kosztuje 512 000 zł, CS to wydatek co najmniej 740 000 zł. Mówimy tu jednak o aucie, które może stać się gratką dla kolekcjonerów. Także tych z rodzinami. Ustawny bagażnik o pojemności 500 litrów jest taki sam, jak w słabszych wersjach „Trójki”…