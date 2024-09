Tak wygląda nowe Volvo XC90. Szwedzi idą na rekord

Deska rozdzielcza została wzbogacona o nowy, większy ekran dotykowy, który jest teraz zamontowany w nowy sposób i jakby był bardziej nadklejony do centralnego punktu deski. Poza tym dysze wentylacyjne mają teraz pionowe listwy, zmieniono wyglą trójramiennej kierownicy. Odświeżone wnętrze ma zwiększyć funkcjonalność i wprowadzić najnowszy interfejs Volvo, znany z elektrycznych modeli EX90 i EX30. Większy centralny ekran dotykowy ma wyższą rozdzielczość i otwiera świat nowych funkcji i aplikacji. System będzie także na bieżąco aktualizowany.

Nowe Volvo XC90 mat. prasowe

Nowe Volvo XC90 pojawi się w salonach pod koniec tego roku

Obecna wersja XC90 dostępna jest od 2014 roku i stanowi drugą generację tego SUV-a. Mimo swoich lat ostatnim czasie model ten sprzedawał się na całym świecie niezmiennie dobrze. W USA w 2023 r. sprzedano ponad 41 000 egzemplarzy modelu XC90. Szwedzi chcą oferować nowe XC90 co najmniej do 2030 r. Później mają w planach przestawić swoją ofertę na modele całkowicie elektryczne. Nowe Volvo XC90 jest dostępne do zamówienia od 4 września. Produkcja ma się rozpocząć pod koniec 2024 roku, a pierwsze dostawy do klientów planowane są na koniec roku.

Nowe Volvo XC90 mat. prasowe

Nowe Volvo XC90 mat. prasowe