Fiat Panda powraca. Znowu jest kanciasty

Pamiętacie Fiata Pandę? Gdyby zadać to pytanie po włosku, odpowiadający zapewne opowiadaliby o swoich wspomnieniach z dzieciństwa i z młodości, w których ważną rolę grała Panda generacji numer jeden. Ten kanciasty samochód, wprowadzony w 1980 roku i produkowany aż do 2003, dziś staje się poszukiwanym klasykiem, a odmiany 4x4 - zaskakująco dzielne w terenie - potrafią kosztować naprawdę dużo. W Polsce lepiej pamiętamy drugą Pandę (2003-2012), która przekonywała niską ceną i pięciodrzwiowym nadwoziem. Przez pewien czas była najlepiej sprzedającym nowym autem w kraju. Kolejna, trzecia odsłona nie zrobiła aż takiej kariery. To jednak solidna propozycja dla szukający miejskiego, niedużego auta o charakterystycznej stylistyce.

Fiat Grande Panda mat. prasowe

Teraz Panda powraca - tyle że z przedrostkiem „Grande” przed nazwą, niczym kiedyś w przypadku Punto. „Grande” znaczy „duży”. Panda nie stanie się co prawda ogromnym autem - nie podzieli więc roli Mini, które oferuje teraz wielkiego Countrymana. Będzie jednak większa od poprzednika - o ile obecna Panda mierzy 3,65 m, „duża” urośnie do 3,99 m. Uplasuje się wielkościowo między 500-tką a 600-tką. Nowy model został zaprezentowany w Turynie podczas oficjalnych obchodów 125-lecia marki. To pierwszy przedstawiciel nowej, globalnej gamy modeli Fiata. Tradycyjnie dla Włochów, przyłożono się tu do kwestii stylistyki. Kanciaste kształty mogą się podobać lub nie, z pewnością wyróżniają to auto i nawiązują do wspomnianego przodka z 1980 roku. W odróżnieniu od niego, ma pięcioro drzwi. Atrakcyjnie wyglądają także „pikselowe” lampy z przodu. Felgi mają nietypowy wzór, a w palecie kolorów znajdzie się sporo barw, obok których nie sposób przejść obojętnie.