Panda może żyć dalej. Kolejna modernizacja najmniejszego Fiata

W połowie lipca 2024 roku Fiat zaprezentuje nową, czwartą generację kultowej Pandy o nazwie - „Grande Panda”. Jednak mimo, że na rynku pojawi się nowy model poprzednik będzie nadal oferowany. W ofercie starej, nowej Pandy pojawi się nowa nazwa - Pandina. Nie jest całkiem nowe określenie, tak nazywano we włoskim języku potocznym Pandę, co oznacza po prostu „mały miś”. Fiat przyjmuje tę ogólnie używaną nazwą i używa jej do określenia jednej z wersji Pandy. Carlos Tavares, szef Stellantisa zapowiedział już w listopadzie 2023 r., że produkcja obecnej Pandy będzie kontynuowana co najmniej do 2026 roku. W lutym na Olivier Francois, dyrektor generalny Fiata, potwierdził, że obecna Panda będzie dostępna, ale już co najmniej do 2027 roku, a być może nawet dłużej.

mat. prasowe

To dobra wiadomość nie tylko dla fanów Pandy, ale szczególnie dla pracowników fabryki Fiata w Pomigliano d'Arco na południu Włoch, gdzie produkowana jest Panda. W związku z produkcją nowej Grande Pandy w Serbii istniały obawy, że fabryka w obszarze metropolitalnym Neapolu zostanie zamknięta. Dzięki kontynuacji produkcji poprzedniego modelu ta ponura perspektywa nie jest już brana pod uwagę. Co więcej: szef Fiata François ogłosił w tym samym czasie, że produkcja Pandy/Pandiny zostanie zwiększona o 20 procent.