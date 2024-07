Modernizacja Toyoty Corolli Cross. Czy pojawi się też w Europie?

Na polskim i europejskim rynku Toyota Corolla Cross pojawiła się znacznie później niż np. w Azji czy USA, a np. w Tajlandii ten model jest już w połowie swojego cyklu życiowego tym samym jest gotowy na liftingu, który Toyota właśnie zaprezentowała. Technicznie rzecz biorąc wiele się nie zmienia. Corolla Cross oferowana jest w Polsce z napędem hybrydowym z silnikami benzynowymi o pojemności 1,8 litra (140 KM) i 2,0 litra (197 KM), a na rynkach światowych dostępna jest również wersja spalinowa z czterocylindrowym silnikiem o pojemności dwóch litrów i mocy 177 KM. Nowy model pojawi się póki co w Azji i Ameryce Północnej i Południowej. Nie wiadomo kiedy pojawi się w Polsce.

Reklama

Toyota Corolla Cross mat. prasowe

Nowa Toyota Corolla Cross póki co nie pojawi się w polskich salonach

Najważniejszym elementem zmian zewnętrznych jest przeprojektowana osłona chłodnicy z polakierowaną powierzchnią i nowym wzorem plastra miodu. Model otrzymał także nowe reflektory LED z sekwencyjnymi kierunkowskazami. Lusterka zewnętrzne mają większe elementy kierunkowskazów. Z tyłu zmieniono kształt zderzaka i wkłady lamp. Doszedł nowy kolor i nowe wzory felg. Corolla Cross to kolejny SUV w świecie Toyoty, plasujący się pomiędzy bardziej efektowną stylistyką modelu C-HR a użytkowym RAV4. Corolla Cross i C-HR bazują na platformie TNGA-C i mają taki sam rozstaw osi wynoszący 2,64 m. Niemniej jednak Corolla Cross ma 4,46 m długości i jest dłuższa od C-HR-a aż o 10 cm (4,36 m). We wnętrzu Corolla Cross nawiązuje stylistyką do „zwykłej” Corolli. Po modernizacji centralny ekran zamontowany na desce rozdzielczej ma teraz przekątną we wszystkich wersjach 10,5 cala (standard aktualnie w Corolli Cross w Polsce). Instrumenty są w pełni cyfrowe, połączenie z Android Auto, Apple Carplay.