Pick-up wyjeżdża z fabryki zawsze w kolorze matowej szarości, ale za dodatkowe 500 dolarów klienci mogą okleić nadwozie w dowolnym kolorze. Opcjonalnie dostępny będzie również zestaw SUV, który przekształci pickupa w pięciomiejscowego SUV-a z dodatkowymi siedzeniami w przestrzeni ładunkowej i twardym dachem. Dostępny jest również twardy dach typu „fastback”, który nadaje pickupowi wygląd coupe. Biorąc pod uwagę cenę auta, Slate Truck wyróżnia się solidną technologią napędu. Ma akumulator o pojemności 52,7 kWh, moc 201 KM i szacowany zasięg około 240 km. Jest jeszcze wersja z większą baterią, która pozwala przejechać 386 km. Według Slate, na stacjach szybkiego ładowania akumulator można naładować od 20 do 80 procent w mniej niż 30 minut. Trudny teren nie jest jego mocną stroną, pick-up nie ma napędu na wszystkie koła.

Slate to elektryczny pick-up z możliwością przebudowania nadwozia Foto: mat. prasowe

Slate Pick-up wyróżnia kanciastą sywetką bez zbędnych udziwnień. Pick-up ma długość 4,40 metra, 1,80 m szerokości. Na amerykańskie standardy jest niezwykle kompaktowym autem. Jednak mimo to przestrzeń ładunkowa ma długość 1,5 metra (z możliwością przedłużenia do dwóch metrów przy otwartej klapie tylnej) co odpowiada standardowi średniej wielkości pick-upów z podwójną kabiną, takich jak Ford Ranger. Według doniesień amerykańskich mediów, Slate planuje wynająć dawną drukarnię w małym miasteczku o nazwie... Warsaw w stanie Indiana i tam rozpocząć produkcję. Sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie online bezpośrednio do klientów. Nie planuje się tworzenia kosztownej sieci dealerskiej, która spowodowałaby również wzrost cen dla klientów końcowych.

Slate to elektryczny pick-up z możliwością konfigurowania nadwozia Foto: mat. prasowe

Projekt sfinansował Bezos i grupa innych miliarderów

Jeff Bezos, założyciel Amazona i jeden z najbogatszych ludzi na świecie, zainwestował w start-up Slate. To spółka, która powstała na bazie innej firmy wspieranej przez Bezosa – Re:Build Manufacturing. Od momentu założenia zatrudniła kilkaset pracowników, w tym wielu z firm motoryzacyjnych jak Ford, General Motors, Stellantis i Harley-Davidson. Oprócz Bezosa, w Slate Auto mieli zainwestować również inni amerykańscy miliarderzy, m.in. Mark Walter, główny właściciel drużyny baseballowej LA Dodgers i dyrektor generalny Guggenheim Partners, a także Thomas Tull, czołowy inwestor w Re:Bild Manufacturing. Niska cena i solidna konstrukcja elektrycznego pickupa sprawiają, że jest on bardzo interesującym rozwiązaniem dla rynków eksportowych poza USA. Niewielki picku-up z napędem elektrycznym zmieści się również na europejskich drogach. Jednak póki co auto trafi tylko na rynek amerykański. Pierwsze dostawy mają rozpocząć się pod koniec 2026 roku.