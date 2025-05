W 911 Carrera Coupe bije zupełnie nowe serce — czterolitrowy bokser o mocy 420 KM, oparty na jednostce Type 964, ale głęboko zmodyfikowany przy współpracy z inżynierami Coswortha. To pierwszy silnik Singera z czterema zaworami na cylinder i zmiennymi fazami rozrządu. Zapewnia nie tylko lepsze osiągi, ale też szerszy zakres użytecznego momentu obrotowego. Nowy silnik łączy głowice chłodzone cieczą z cylindrami chłodzonymi powietrzem — hybrydowe rozwiązanie rodem z motorsportu. Wszystko to zestrojono z sześciobiegową skrzynią manualną oraz napędem na tylne koła. Opcjonalna, podniesiona dźwignia zmiany biegów z widocznym mechanizmem przenosi nas do świata czystej mechaniki. Wrażenia dźwiękowe zapewnia tytanowy układ wydechowy o wyścigowym brzmieniu. Auto powstaje na bazie oryginalnego monokoku Type 964, który we współpracy z Red Bull Advanced Technologies poddawany jest kompleksowej renowacji i wzmocnieniu strukturalnemu poprawiając w ten sposób sztywność nadwozia i tym samym właściwości jezdne.

Singer 911 Carrera Coupe Foto: mat. prasowe

Design inspirowany Super Sport Equipment z lat 80. wykonano z lekkiego włókna węglowego, co redukuje masę i poprawia sztywność nadwozia. Klienci mogą wybrać pomiędzy klasycznym spojlerem typu „whale tail” a aktywnym tylnym skrzydłem, które poprawia stabilność przy wysokich prędkościach. Cechą, po której najłatwiej poznać 911 Carrera Coupe są okrągłe wysuwane z maski dodatkowe światła. Podobać się może też fakt, że samochód pozbawiony jest chromowanego wykończenia. Zawieszenie posiada elektroniczną regulację i system podnoszenia nosa, a hamulce wyposażono w ceramiczne tarcze. Na 18-calowe felgi z centralną śrubą z stylu Fuchs nawinięto opony Michelin Pilot Sport. Kierowca ma do dyspozycji pięć trybów jazdy: Road, Sport, Track, Off i Weather. Wnętrze to majstersztyk rzemiosła. Klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy wykończeń skóry, tkanin i kolorów, a także zamówić sportowe lub torowe fotele. Zegary przypominają klasyczne wskaźniki 911, ale wykonane są z zegarmistrzowską precyzją. Na życzenie dostępna jest również dyskretna nawigacja i integracja z CarPlay.

Singer 911 Carrera Coupe Foto: mat. prasowe

Singer zaprezentował dwie wersje 911 Carrera Coupe: jedną skoncentrowaną na komfortowym Grand Touringu (lakier Celeste Passalacqua, wnętrze Mars Pink, fotele z aksamitnym środkiem), drugą – na torowych emocjach (lakier Giallo Segnale, stałe tylne skrzydło, wyścigowe fotele, klatka bezpieczeństwa). Powstanie tylko 100 egzemplarzy w ramach tej serii, a każde auto będzie indywidualnie konfigurowane przez właściciela. Singer nie jest oficjalnie powiązany z Porsche AG — działa jako niezależny wykonawca świadczący usługi renowacyjne na zlecenie właścicieli klasycznych 911. Firma od 2009 roku realizuje swoją filozofię, łącząc klasyczne piękno z najnowszą technologią. Właściciel firmy, Rob Dickinson, współpracuje z Chrisem Harrisem, niezwykle doświadczonym dziennikarzem motoryzacyjnym znanym z serii Top Gear i kierowcą wyścigowym, który z pewnością potrafi docenić emocje za kierownicą.