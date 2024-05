Kolejny zgrzyt koncernu Stellantis z włoskim prawem. Skonfiskowane 134 Fiaty

Kolejne starcie koncernu Stellantis z włoskim rządem

Zajęcie partii aut to druga sprawa, w której Stellantis ma kłopoty z władzami włoskimi. Krótko po prezentacji Alfy Milano koncern został zmuszony do zmiany nazwy swojego kompaktowego SUV-a. Auto zostało zaprezentowane z nazwą Milano, która została zmieniona na Junior. Pierwsza nazwa nie spodobała się Ministrowi Przedsiębiorczości i Produktów Made in Italy, Adolfo Urso, który odniósł się do ustawy z 2003 roku uchwalonej za ówczesnego premiera Silvio Berlusconiego, wg. której nie można podawać informacji wprowadzających konsumenta w błąd. "Samochód o nazwie Milano musi być produkowany we Włoszech. W przeciwnym razie byłoby to oświadczenie wprowadzające w błąd, co nie jest dozwolone na mocy włoskiego prawa” – argumentował minister.