Citroen przeszedł gruntowną odnowę swojej gamy modelowej. Francuska marka wraca do swoich korzeni i z modelu na model staje się coraz bardziej odważna w swoich projektach. Kanty, ostre kształty i zaskakujące detale to nowy język projektowy marki. Po nowym C5 Aircross doskonale widać kierunek, w którym zmierza Citroen. Podczas prezentacji tego modelu przedstawiciele marki podkreślali to, że seryjna wersja C5 Aircrossa bardzo niewiele różni się od tej koncepcyjnej. I to jest duży plus. W końcu Citroen żeby był Citroenem musi się wyróżniać i mieć jakieś szalone pomysły.

Reklama

Citroen C5 Aircross Foto: Albert Warner

C5 Aircross ma stać się nowym flagowym modelem marki, natomiast hatchback C5 X najprawdopodobniej zostanie wycofany ze sprzedaży bez planowanego następcy w najbliższej przyszłości. Platforma STLA, którą Stellantis wykorzystuje dla całej gamy modeli (Opel Grandland, Peugeot 3008 i 5008), zapewnia zauważalne i widoczne zwiększenie gabarytów Citroëna C5 Aircross. W porównaniu do poprzednika długość nadwozia zwiększa się o aż 15 cmw do 4,65 metra – wcześniejsza generacja miała dokładnie taką długość jak Volkswagen Tiguan, nowy ma niemal wielkość nowego Tayrona. Dodatkowo szerokość auta zwiększyła się o 5 cm do 1,90 metra, a wysokość pozostała praktycznie niezmieniona, wynosi 1,66 m.