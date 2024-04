Volkswagen ID.Buzz GTX ma 340 KM mocy

Przejdźmy jednak do tego, co w przypadku wersji usportowionych jest najbardziej ekscytujące. Mowa o mocy i osiągach. Stado koni mechanicznych ID.Buzza zostało zwiększone do 340 KM. To tyle, ile rozwija np. ID.7 GTX. Na taki wynik składają się dwa silniki - 109-konny z przodu i 286-konny z tyłu. Moc systemowa to właśnie 340 KM, a dodatkowo GTX ma również napęd na cztery koła. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje temu dużemu vanowi 6,5 s (to wynik na poziomie hot hatchy sprzed kilku lat), a prędkość maksymalna została ograniczona do 160 km/h.

Volkswagen ID.Buzz GTX mat. prasowe

Jeśli chodzi o akumulatory - wersja z krótszym rozstawem osi ma baterię 79 kWh netto. Dłuższy ID.Buzz legitymuje się wynikiem 86 kWh netto. Zasięgów jeszcze oficjalnie nie podano, wiadomo za to, że mniejszy zestaw może być ładowany prądem stałym o mocy nawet 185 kW, a większy - aż 200 kW. W przypadku takiego auta istotne są również możliwości przewozowe. Krótszy GTX może mieścić pięć lub sześć osób (z dwoma pojedynczymi fotelami w drugim i trzecim rzędzie). Dłuższy przewiezie maksymalnie o jednego pasażera więcej. Pojemność bagażnika w krótkiej wersji i z pięcioma miejscami wynosi od 1121 l do 2123 l. W wersji z długim rozstawem osi - od 1340 do 2469 l. Przy siedmiu pasażerach kufer mieści 306 l.

Volkswagen ID.Buzz GTX mat. prasowe

Volkswagen ID.Buzz GTX — ceny póki co nie zostały podane

ID.Buzz GTX może pochwalić się większymi zdolnościami do holowania przyczepy niż jego słabszy „brat”. Krótszy van uciągnie 1800 kg, a dłuższy - 1600 kg, co stanowi zwiększenie możliwości bazowych odmian o 800 i 600 kg. Polskich cen jeszcze nie podano. Przedsprzedaż ruszy latem. W Niemczech spekuluje się o kwotach na poziomie ok. 75 000 euro (około 323 000 zł). Za styl retro połączony z całkiem współczesnymi osiągami trzeba więc będzie słono zapłacić.