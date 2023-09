Tak wygląda nowy i prawdopodobnie ostatni Volkswagen Passat

Tylko i wyłącznie kombi

Jakie są najważniejsze informacje na temat generacji o oznaczeniu B9? Nie będzie dostępny w wersji sedan – to po pierwsze. Passat z trójbryłowym nadwoziem sprzedawał się zbyt słabo (Polska była tu wyjątkiem, klienci znad Wisły lubili tę wersję) i teraz w ofercie pozostało wyłącznie kombi. Urosło w stosunku do poprzednika. B9 mierzy 4917 mm, czyli o 144 mm więcej niż Passat B8. Zwiększono też szerokość i rozstaw osi auta. Standardowa pojemność bagażnika to 690 litrów, a po rozłożeniu drugiego rzędu rośnie do 1920 litrów.

Volkswagen Passat Variant mat. prasowe

Wszystkie rodzaje spalinowych napędów

Pod maską Passata będzie można znaleźć zarówno jednostki benzynowe, jak i hybrydy i silniki wysokoprężne. Nie będzie wersji elektrycznej – dla fanów aut EV Volkswagen przewidział model ID.7, określany czasami jako „elektryczny następca Passata”. Jeśli chodzi o jednostki benzynowe, pojawią się odmiany 1.5 eTSI o mocy 150 KM, 2.0 TSI o mocy 204 KM i 2.0 TSI osiągające 265 KM (czyli o 7 KM mniej niż w obecnym, najmocniejszym Passacie), zestawione z napędem na cztery koła 4Motion. Klienci na diesle będą mogli wybierać spośród trzech wariantów mocy silnika 2.0 TDI. Mają 122, 150 i 193 KM, z czego ten ostatni otrzyma w standardzie napęd 4x4. Nowością w gamie będzie układ eHybrid. To hybryda plug-in składająca się z motoru 1.5 TSI, silnika elektrycznego i akumulatora 19,7 kWh. Do wyboru będą różne warianty mocy. Słabszy osiągnie 204 KM i 350 Nm, a mocniejszy – 272 KM i 400 Nm, co uczyni go najmocniejszym wariantem w gamie Passata B9. Mocną stroną hybrydy będzie zasięg w trybie EV sięgający 100 km, a także szybkie ładowanie prądem stałym poprzez złącze CCS. Od 10 do 80 proc. ma się to odbywać w 25 minut.

Volkswagen Passat Variant mat. prasowe

Żaden Passat B9 nie będzie mógł mieć manualnej przekładni. Automat DSG jest standardem. We wnętrzu nie zabraknie dużego ekranu (13 lub 15 cali). Nie pojawią się za to pokrętła do obsługi klimatyzacji. Miłośnicy takich rozwiązań będą musieli wybrać spokrewnioną technicznie, nową Skodę Superb. Lewarek skrzyni biegów powędrował na kolumnę kierownicy. Na liście standardowego wyposażenia B9 pojawią się m.in.: automatyczna klimatyzacja, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, adaptacyjny tempomat, rozpoznawanie znaków drogowych, Front Assist, Lane Assist i Side Assist, a także systemy App Connet, Car2X, kamera cofania i światła LED. Za dopłatą LED-y mogą być matrycowe. Pierwsze egzemplarze produkowanego w zakładzie w Bratysławie Passata trafią do salonów w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ceny nowego modelu nie są jeszcze znane. Sporo od nich zależy. Być może nawet cała przyszłość segmentu D.