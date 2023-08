Tego sukcesu nikt się nie spodziewał. SUV numerem 1 w segmencie kabrioletów

Dziś trudno w to uwierzyć, ale jeszcze niedawno kabriolety były równie modne, jak dziś SUV-y. Modele zapewniające jazdę z wiatrem we włosach musieli mieć w ofercie wszyscy liczący się producenci. Największym powodzeniem cieszyły się auta typu coupe-cabrio, czyli takie ze składanym, twardym dachem - Peugeot 206 i 307 CC, Renault Megane CC, Ford Focus Coupe-Cabriolet, Opel Astra Twintop… to tylko niektóre z przykładów z pierwszej dekady XXI wieku. Klienci je lubili – ale moda się skończyła. Potem przyszły czasy SUV-ów.

Volkswagen T-Roc Cabrio mat. prasowe

VW T-Roc Cabrio: pierwszy sukces w tej niszy aut

SUV-y w wersji kabrio teoretycznie nigdy nie zdobyły serca nabywców. Nissan Murano CrossCabriolet i Range Rover Evoque Convertible bywały wyśmiewane za koślawe kształty. Czy to ślepa uliczka w projektowaniu samochodów? Niekoniecznie. Statystyki mówią same za siebie. Volkswagen T-Roc w klasycznej odmianie to w lipcu 2023 roku najpopularniejszy samochód Europy – co udowadnia, że crossovery i SUV-y są naprawdę kochane przez klientów i zostawiły już dawno z tyłu niżej zawieszone auta kompaktowe. Doskonale radzi sobie także… Volkswagen T-Roc Cabrio.

