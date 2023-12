Z linii montażowych zakładu Brampton w Ontario zjechał ostatni sedan 300C w kolorze Velvet Red i z silnikiem V8, a do końca miesiąca z fabryki wyjedzie ostatnie kombi z tym oznaczeniem. Chrysler 300C to chyba najpopularniejszy przedstawiciel segmentu sedanów typu muscle car, które reprezentują odważny amerykański luksus. Jego aktualne wcielenie produkowane było od 2004 roku i oferowane również na rynku Europejskim. Po połączeniu koncernów Chrysler i Fiat model 300C na Starym Kontynencie występował również jako Lancia Thema, ale w tym wcieleniu mimo starannego wykończenia wnętrza nie odniósł sukcesu.

Czytaj więcej Premiery Chrysler 300C 6,4 l V8: Pożegnalna seria wyprzedała się w 12 godzin Po 18 latach produkcji Chrysler 300C wchodzi w swój ostatni rok produkcji. Z tej okazji pojawiła się wersja z większym i mocniejszym silnikiem, która wyprzedała się w błyskawicznym tempie.

Ostatni Chrysler 300C z silnikiem Hemi był limitowany do 2 tys. egz.

We wrześniu ubiegłego roku producent samochodów zaprezentował limitowaną edycję z silnikiem V8. 300C 2023 miał 6,4-litrowy silnik Hemi, a produkcja była ściśle ograniczona do 2000 sztuk w Stanach Zjednoczonych i 200 w Kanadzie. Wszystkie samochody zostały zarezerwowane w ciągu 12 godzin, co świadczy o emocjonalnym charakterze tego modelu. Z coraz większym żalem żegnamy auta, które prezentowały amerykańską wolność przemieszczania przyprawioną brzmieniem V8. - Świętując zejście z linii produkcyjnej ostatniego 300C napędzanego silnikiem HEMI, jesteśmy podekscytowani współpracą, podczas której marka Chrysler zmierza ku zrównoważonej, całkowicie elektrycznej przyszłości w ramach planu strategicznego Stellantis Dare Forward 2030 - powiedział Chris Feuell, dyrektor generalny marki Chrysler.