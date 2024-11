Volkswagen uruchomił w Afryce Środkowej wielofunkcyjne gospodarstwo rolne, w którym testowane jest nowoczesne rolnictwo z ciągnikami elektrycznymi. Obiekt zlokalizowany jest w Gashora w Rwandzie, około 60 kilometrów od stolicy Kigali. Projekt został zapoczątkowany pod kierownictwem byłego szefa Volkswagena Herberta Diessa, który osobiście pojechał pierwszym elektrycznym traktorem do orki latem 2021 roku. Nowe ciągniki są teraz częścią wspólnego projektu „GenFarm”, który jest realizowany przez Volkswagena, Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) i Uniwersytet Rwandyjski. „Gen.Farm” to baza rolnicza zapewniająca lokalnym rolnikom infrastrukturę do efektywnej uprawy. Dostępne pojazdy można będzie wynajmować na godziny i ładować energią słoneczną w bazie „GenFarm”. Pomysł na elektrycznym traktor powstał we współpracy działem innowacji VW South Africa i zaprezentowany w 2020 roku.

Elektryczny traktor testowany jest w Gashora w Rwandzie. Foto: mat. prasowe

Prototyp został zbudowany w Niemczech, ale opracowany w Afryce. Zaprojektowany został z myślą o maksymalnej trwałości i wyjątkowej łatwości konserwacji. Baterie ładowane są energią słoneczną. Dlaczego traktor ma napęd elektryczny? Jak twierdzi Volkswagen w wielu regionach Afryki wydajność rolnictwa jest ograniczona, ponieważ rolnicy rzadko korzystają z maszyn. Jednak niekoniecznie wynika to z dostępności wyposażenia technicznego, ale raczej z braku niedrogiego paliwa. „Ale w tych regionach jest pod dostatkiem słońca!” – mówi Peter Wouda, szef działu projektowania w Centrum Innowacji Grupy Volkswagen. Pomysł „GenFarm” obejmuje zdecentralizowane panele słoneczne, które mogą ładować akumulatory ciągnika, ale także innych pojazdów lub maszyn. Aby maksymalnie skrócić czas przestoju, wymianę baterii można wykonać w kilku prostych krokach.

Elektryczny traktor Volkswagena ma wymienną baterię

Pierwszy duży, tzw. e-hub ma zostać oddany do użytku w pierwszej połowie 2025 roku, który będzie wyposażony w system fotowoltaiczny i system magazynowania energii. Pierwszy prototyp traktora ma moc 27 KM, masę własną 2,2 tony. Po pomyślnym zakończeniu testów produkcja takich maszyn powinna odbywać się całkowicie na miejscu. Już teraz wiadomo, że obecny akumulator litowo-jonowy o pojemności 32 kWh zostanie zastąpiony baterią litowo-żelazowo-fosforanowym (LFP). Jest tańsza i dużo solidniejsza. Gospodarka Rwandy znacznie się rozwinęła w ciągu ostatnich 30 lat, a sektor rolniczy pozostaje kluczowy dla poprawy warunków życia i utrzymania gospodarki kraju. Sektor rolniczy wytwarza obecnie około 25 procent produktu krajowego brutto.