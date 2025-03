Ford jeszcze w tym roku wycofuje ze sprzedaży jeden z najbardziej znanych modeli

Fiesta, Ka, Mondeo, S-Max, Galaxy, Ecosport – lista modeli Forda, z którymi marka pożegnała się w ciągu ostatnich pięciu lat, jest przerażająco długa. Nadszedł czas na pogrzeb kolejnego modelu Forda. Zamknięcie fabryki Forda w Saarlouis kończy erę popularnego samochodu kompaktowego, który może pochwalić się 27-letnią historią. W 1998 roku następcą Escorta został opracowany w Kolonii jako konkurent Golfa. Od tego czasu Ford Focus został sprzedany na całym świecie w liczbie ponad 12 milionów egzemplarzy, a w ciągu ostatnich 25 lat Focus czterokrotnie był najlepiej sprzedającym się samochodem na świecie.

Ford Focus z 1998 roku Foto: mat. prasowe

Wszystko to za kilka miesięcy stanie się historią, a Ford straci kolejny punkt zaczepienia w Europie. W przyszłości w hiszpańskiej fabryce Forda w Walencji ma powstać model, który będzie można określić jako następcę, przynajmniej pod względem rozmiarów, i będzie miał napęd całkowicie elektryczny. W Niemczech gama samochodów Forda z silnikiem spalinowym obejmuje, oprócz Focusa, jedynie modele Kuga i Puma. Ford Focus cieszył się szczególną popularnością, ponieważ oferował połączenie dobrych właściwości jezdnych, nowoczesnego designu i zaawansowanej technologii. Oferował także dużo miejsca, dzięki czemu cieszył się popularnością jako samochód rodzinny i służbowy. Szeroka gama silników, od ekonomicznych turbo EcoBoost po wersje o wysokiej mocy, takie jak Focus RS, przyczyniła się do dalszego wzrostu popularności. Najnowsze dane sprzedaży pokazują, że Focus nadal ma stałą rzeszę fanów – w lutym był najlepiej sprzedającym się samochodem marki Ford w Niemczech. Podobnie w Polsce. W pierwszej połowie 2024 roku był również nad Wisłą najbardziej popularnym Fordem (2644 egz.) z imponującym wzrostem sprzedaży 89,5 proc. rok do roku. W 202 roku w Europie sprzedano ponad 85 tys. Focusów.