Historia sukcesu Toyoty Rav4 trwa już ponad 30 lat. Powstała w 1994 r. jako mały pojazd terenowy, kreując zupełnie nowy segment. Ta Toyota stała się jednym z najbardziej udanych modeli japońskiego producenta. Do tej pory sprzedano ponad 15 mln egzemplarzy RAV4 w 180 krajach na całym świecie. Ponad 2,5 mln jeździ na drogach samej Europy, a w USA Rav4 prześcignęła nawet pickupy i stała się najlepiej sprzedającym się samochodem. W 2024 r. zajęła trzecie miejsce na liście najchętniej kupowanych aut na świecie.

Toyota RAV4 GR-Sport Foto: mat. prasowe

Piąta generacja produkowana od 2018 r. bardzo przypadła do gustu klientom, nic więc dziwnego, że Toyota zaczerpnęła sporo inspiracji do całkowicie przeprojektowanego nowego modelu. I tak np. Rav4 numer 6 ma niezmienione wymiary – długość 4,60 m, szerokość 1,85 m. Nowa Rav4 będzie pierwszym samochodem Toyoty, który wykorzysta nową platformę GA-K, która umożliwia montowanie wszystkich napędów - silników spalinowych, hybryd, a nawet elektrycznych układów napędowych. Jednak póki co nowy model będzie dostępny wyłącznie z napędem hybrydowym i hybrydowym plug-in.