Łódź zostanie stolicą elektromobilnej rewolucji. EV Experience Urban Edition 2025

Podczas wydarzenia w Łodzi będzie można przetestować aż około 100 modeli samochodów elektrycznych. Wśród dostępnych aut znajdą się m.in.: Abarth 600e, Alfa Romeo Junior, Audi A6 Avant e-tron, BMW i7, Citroen e-C3 Aircross, Dacia Spring, Fiat Grande Panda, Fuso eCanter, Hyundai Inster, Subaru Solterra, Mercedes EQE, MINI Aceman, Nio EL7, Nissan Ariya NISMO, Omoda E5, Opel Mokka, Peugeot e-2008, Renault Scenic, Skoda Elroq, Tesla Model Y, Volkswagen ID.7, Volvo EX90 czy Xpeng G9. Przygotowana do testów flota odzwierciedla kierunek, w którym rozwija się oferta rynkowa: większość modeli kwalifikuje się do programu dopłat NaszEauto, a to oznacza, że można otrzymać nawet do 40 tys. zł dofinansowania przy zakupie elektryka. Rozstrzał prezentowanych aut będzie bardzo dużo od Dacii Spring do BMW i7 M70. - Wszystko po to, aby w jednym miejscu móc przetestować jak najwięcej samochodów w jednym miejscu – komentuje Maciej Gis, Dyrektor Komunikacji i PR Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, które jest współorganizatorem wydarzenia.

Fiat Grande Panda Foto: mat. prasowe

Łączna moc wszystkich prezentowanych pojazdów przekracza 17,6 tys. KM, a średnia pojemność baterii wynosi około 66 kWh. Na wydarzeniu zobaczymy zarówno najmniejszy pojazd elektryczny – mikroskuter Astreea One+ z baterią o pojemności zaledwie 1,5 kWh i mocą 20 KM (idealny do miejskiej jazdy), jak i potężne Volvo EX90 z baterią 111 kWh netto, umożliwiającą przejazd ponad 600 km bez ładowania. Przeznaczonymi do testów samochodami będzie można jeździć na wyznaczonych trasach. Start przewidziany został z dwóch punktów: z parkingu przy Rynku Manufaktury oraz Placu Wolności. Organizatorzy szacują, że podczas całego wydarzenia samochody elektryczne pokonają łącznie około 5 tysięcy kilometrów.

Volvo EX90 Foto: mat. prasowe

Jazdy testowe to tylko część atrakcji którymi przyciągnie EV Experience Urban Edition. W Łodzi będzie można również zobaczyć projekt Feniks przygotowany przez EV Repair Garage. Jest to powypadkowa Tesla Model 3, którą specjaliści odbudowali, a następnie rozmontowali, dzięki czemu można odkryć, jak "od środka" wygląda elektryk. Na miejscu wykonywane będą również testy degradacji baterii w wybranych pojazdach, przeprowadzane przez specjalistów z DEKRA. Ponadto na scenie EV Experience przez dwa dni odbywać się będą prelekcje ekspertów, debaty, wywiady oraz sesje pytań i odpowiedzi. Pojawi się kierowca rajdowy Miko Marczyk, który jest ambasadorem wydarzenia. Organizatorzy pamiętają również o najmłodszych uczestnikach – dla dzieci przygotowano specjalne atrakcje: tor zdalnie sterowanych samochodów, malowanie twarzy, a nawet specjalne podstawki, dzięki którym maluchy będą mogły towarzyszyć rodzicom podczas jazd testowych.