Tesla po raz kolejny obniża ceny swoich samochodów. Tym razem taniej mogą kupić klienci w USA Model Y z napędem na tylne koła i Model Y Long Range. Obniżka wynosi 1000 dolarów, tym samym za wspomniane wersje zapłacimy odpowiednio 42,990 dolarów (ok. 172 tys. zł) i 47,990 dolarów (ok. 192 tys. zł) - 2,3 proc. i 2 proc. w stosunku do poprzednich cen. Jeszcze większych cięć cenowych dokonano w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów Model Y, najlepiej sprzedający się samochód elektryczny w Niemczech w 2023 roku, od połowy stycznia kosztuje o 5000 euro (ok. 21,5 tys. zł) mniej niż dotychczas. W Polsce za Model Y z napędem na tylne koła zapłacimy od 194 990 zł i za Model Y Long Range od 224 990 zł.



Reklama

Czytaj więcej Na prąd Tesla już nie jest największym producentem samochodów elektrycznych na świecie Świetny ostatni kwartał, w którym Tesla pokonała wszystkich rywali nie pomógł w utrzymaniu Tesli światowego lidera sprzedaży aut elektrycznych. Firma Elona Muska została pokonana przez chińskiego rywala.

Tesla obniża ceny. W Niemczech o ponad 20 tys. zł

W poprzednim kwartale Tesla została po raz pierwszy pokonana przez chińską firmę BYD i tym samym strącona z tronu największego producenta aut elektrycznych na świecie. Analitycy rynkowi prognozują, że firma Elona Muska będzie miała coraz trudniej utrzymać pałeczkę pierwszeństwa i musi się przygotować na ostrą walkę z coraz mocniejszą chińską motoryzacją. Dodatkowo podkreślają, że najnowsze obniżki jeszcze bardziej wpłyną na obniżenie marży Tesli, które już ucierpiały. Mimo to Elon Musk nie zmienia kursu i aktualne obniżki cen są kolejnym z elementów walki i próby odzyskania rynku. Również styczeń nie zaczął się dobrze dla Tesli. Sprzedaż aut była "znacznie niższa" niż zakładano.