Na posiedzeniu izby wyższej parlamentu brytyjskiego zespół doradców niezależnej organizacji pozarządowej Green Alliance (Zielony Sojusz) poinformował członków Izby Lordów, że poglądy brytyjskiego aktora Rowana Atkinsona hamują sprzedaż pojazdów elektrycznych, informuje Sky News. Doradcy organizacji argumentowali, że jeden z artykułów Atkinsona, „szkodzi” planom rządu brytyjskiego dotyczącym wycofania samochodów benzynowych i wysokoprężnych do 2035 r. O jaki artykuł tutaj chodzi? Organizacja tego nie precyzuje. Zdaniem Sky News może to być publikacja dla Guardiana z lipca 2023 roku. Atkinson napisał w nim, że uważa samochody elektryczne za „trochę bezduszne”. Skrytykował też stosowanie w nich akumulatorów litowo-jonowych, które szkodzą środowisku naturalnemu.

Rowan Atkinson radzi wstrzymać się od zakupu elektryka

Przedstawiciele Zielonego Sojuszu zarzucili The Guardian nieprofesjonalizm, zaniedbanie w sprawdzaniu faktów i publikację „od początku kłamliwych oświadczeń” Atkinsona. W swoim artykule aktor zauważył, że swoje wnioski poczynił mając stopień naukowy w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki. To czym Jaś Fasola najbardziej rozjuszył Zielony Sojusz była rada, jaką Atkinson skierował do czytelników. Aktor-inżynier poradził, aby „na razie wstrzymali się” z zakupem pojazdów elektrycznych, jeżeli „nie posiadają starego samochodu z silnikiem diesla”. Tydzień po publikacji aktora The Guardian opublikował odpowiedź Simona Evansa, starszego redaktora ds. polityki w serwisie klimatycznym Carbon Brie. Postarał się on obalić twierdzenia Atkinsona.

A co na to Elon Musk? Agencja Reuters 24 stycznia, powołując się na źródła, poinformowała, że Tesla planuje rozpocząć w czerwcu 2025 r. produkcję nowego samochodu elektrycznego. Samochód mógłby być kompaktowym crossoverem – stwierdziło dwóch z czterech rozmówców publikacji. Mógłby też być sprzedawany w Wielkiej Brytanii. W 2023 roku Tesla rozesłała do dostawców zapytania ofertowe i zaproszenia do składania ofert na nowy model. Źródła podają, że tygodniowa produkcja może osiągnąć 10 tysięcy pojazdów. Jak zauważa agencja, założyciel Tesli, Elon Musk, „od dawna zaostrza apetyt fanów i inwestorów na niedrogie pojazdy elektryczne i autonomiczne taksówki”. Obecnie najtańszym modelem Tesli jest Model Y, za który musimy zapłacić w Polsce 194 900 zł.