Komisja Europejska sprawdza import chińskich BMW

— To dochodzenie może przynieść więcej szkody, niż korzyści i nie tylko BMW może stracić. Będzie to miało wpływ na wszystkich międzynarodowych producentów samochodów prowadzących działalność w Chinach. A zachodni producenci samochodów mogą spotkać się z potencjalnie ostrą reakcją ze strony Pekinu w wyniku dochodzenia Unii Europejskiej w sprawie dotacji dla produkowanych w Chinach pojazdów elektrycznych eksportowanych do Europy. Odwet, jak bumerang może być znacznie silniejszy, niż to sobie wyobrażamy — ostrzega Walter Mertl. Ujawnił jednocześnie, że całkowita sprzedaż aut tej marki wzrosła o ponad 5 proc. w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Natomiast w ciągu ostatnich trzech miesięcy sprzedaż pojazdów elektrycznych BMW na całym świecie zwiększyła się o „wysoki dwucyfrowy wskaźnik procentowy”.

- Planujemy szybko wzrost sprzedaży w Europie i nie obawiamy się jakiegokolwiek dochodzenia dochodzenia. Jesteśmy firmą giełdową, więc musimy prowadzić działalność transparentnie i jesteśmy otwarci na udzielanie informacji. Nie mamy żadnych powodów do obaw związanych z dochodzeniem prowadzonym w Europie. Wiele osób nie jest w stanie zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi, dlatego są zaniepokojeni. Ale kiedy już udostępni się informacje, to w rzeczywistości nie ma potem już nic, co można byłoby zakwestionować. Dla nas wzrost popytu na auta elektryczne jest prawdziwą rewolucją — powiedziała Bloombergowi Stella Li said , wiceprezes chińskiego BYD.

BYD Atto 3 mat. prasowe

Jednocześnie nie ukrywała, że w tej chwili priorytetem jest budowa fabryk w Ameryce Łacińskiej. Pierwsza z nich powstanie w Brazylii, kolejna w Meksyku. Delegacja BYD, w której skład wchodzi także prezes Wang Chuanfu jest w tej chwili w Chile . Nie jest to wizyta przypadkowa, ponieważ w tym kraju znajdują się się największe zasoby litu, pierwiastka niezbędnego do produkcji baterii do aut elektrycznych. Do końca września BYD sprzedał 2 mln „czystych” aut- elektryków i hybryd i jest już bardzo blisko dogonienia Tesli, która pozostaje liderem rynku. — Dla nas naprawdę nie jest ważne kto jest większy, Tesla, czy BYD. A nawet chcemy, aby Tesla odnosiła sukcesy, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wyedukować społeczeństwo, które musi zrozumieć co oznacza elektryfikacja — mówiła Stella Li.