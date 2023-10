Unia Europejska przeciwko Chińczykom. Pod lupą chińska elektromobilność

Ich zdanie UE narusza zasady WTO, ale przyznają, że ich udział w rynku aut elektrycznych w krajach Wspólnoty rośnie rocznie o 2 pkt procentowe. Dochodzenie, które ogłosiła w zeszłym miesiącu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, skupi się na nowych pojazdach elektrycznych zasilanych akumulatorowo (BEV) i potencjalnych dotacjach wypłacanych przez państwo chińskie - wynika z notatki prawnej zamieszczonej w dzienniku urzędowym UE. Obejmie ono okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r., a ocena szkód i środków wyrównawczych obejmie okres od stycznia 2020 r. do zakończenia śledztwa. Wiadomo też, że Pekin może podjąć działania odwetowe. A wśród BEV eksportowanych z Chin do UE są m.in. Dacie, Mercedesy oraz Tesle. Z dostępnych informacji wynika, że Komisja Europejska zebrała wystarczające dowody i jest w stanie wykazać, że producenci samochodów skorzystali z dotacji przyznanych przez chiński rząd. „Te subsydia umożliwiły dotowanemu eksportowi szybki wzrost udziału w rynku UE ze szkodą dla przemysłu unijnego” – czytamy w notatce prawnej.

BYD Seal mat. prasowe

Jak ustalili jej autorzy wsparcie to obejmuje bezpośredni transfer środków, niepobrane podatki, dywidendy oraz dostarczanie przez rząd towarów lub usług po sztucznie zaniżonych kosztach. Chodzi tu o najróżniejsze dotacje, oraz otwarcie linii kredytowych udzielanych na preferencyjnych warunkach przez banki będące własnością państwa lub obligacji gwarantowanych przez nie i inne instytucje finansowe na preferencyjnych warunkach. Dochodzenie skupi się na nowych autach elektrycznych przeznaczonych do przewozu maksymalnie dziewięciu osób, łącznie z kierowcą. Wiadomo, że środki wyrównawcze zależałyby od stwierdzonego poziomu subsydiowania i wynikających z tego różnic w cenach producentów w Europie. W niedawnych badaniach innych sektorów, takich jak rowery elektryczne i kable światłowodowe, UE odkryła subsydia w wysokości od 4 . do 17. proc — informował Bloomberg.

UE nie wymienia konkretnych producentów, ale wiadomo, że skupi się ono na wszystkich producentach w Chinach eksportujących do UE, w tym m.in. Tesli Inc. i głównych chińskich markach, takich jak BYD Co., SAIC Motor Corp. i Nio Inc. Zdaniem chińskiego Ministerstwa Handlu „dochodzenie jako oparte wyłącznie na założeniach i pozbawione wystarczających dowodów poważnie zakłóci globalny łańcuch dostaw branży motoryzacyjnej i będzie miało negatywny wpływ na stosunki gospodarcze Chiny–UE” - czytamy w chińskim oficjalnym angielskojęzycznym dzienniku „Global Times”. Zdaniem strony chińskiej unijne dochodzenie antysubsydyjne dotyczące chińskich aut elektrycznych „opiera się na subiektywnych założeniach, nie zawiera wystarczających dowodów i jest sprzeczne z zasadami WTO. Wyrażamy silne niezadowolenie i stanowczy sprzeciw wobec decyzji UE ” - czytamy w oświadczeniu chińskiego Ministerstwa Handlu zamieszczonym na stronie internetowej.