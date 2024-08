Cztery kartki o formacie A4 to jedyny łącznik samochodu z nawierzchnią, a mamy do czynienia z samochodami coraz cięższymi. Elektryczne SUV-y potrafią ważyć nawet trzy tony. Tym samym, odpowiednia opona jest kluczem do bezpiecznej i komfortowej eksploatacji, a testy niezależnych organizacji są dobrą wskazówką, jak wybrać te najlepsze.

Rosnąca popularność i wysokie standardy opon całorocznych

Z danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego wynika, że w 2023 opony całoroczne miały udział w krajowym rynku na poziomie 21 procent. Z każdym rokiem podana wartość nieznacznie rośnie, co świadczy o coraz większym zaufaniu konsumentów do tego typu opon. Postęp w technologiach oponiarskich sprawia, że nie musimy rezygnować z jakości na rzecz uniwersalności. Opony renomowanych producentów, takich jak Goodyear, dobrze radzą sobie w trudnych warunkach, utrzymując wysokie parametry w wielu kategoriach, takich jak przyczepność czy trwałość i ekonomia zużycia paliwa, zapewniając przy tym optimum bezpieczeństwa.

Sami jednak nie mamy możliwości weryfikacji konkretnego modelu przed kupnem. Z pomocą przychodzą eksperci, którzy od lat weryfikują właściwości opon w różnych warunkach. Tak jak producenci mierzą się z oblodzonymi, zaśnieżonymi lub mokrymi nawierzchniami, to samo robią dziennikarze i niezależni specjaliści funkcjonujący pod sztandarem ADAC, TÜV SÜD, Auto Bild czy Auto Zeitung.

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Mat. Partnera

To właśnie eksperci ADAC, po raz pierwszy w historii przyznali całorocznej oponie ocenę „dobrą” – otrzymał ją model Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 [1]. Tym samym dostajemy potwierdzenie, że technologia ogumienia całorocznego rozwija się w imponującym tempie. To efekt blisko 40 lat doświadczeń i wytężonych wysiłków w ośrodkach badawczych i na torach testowych.

Proces tworzenia opony trwa od 2 do 4 lat. Kilka miesięcy w biurze projektowym, laboratoriach i pozostały czas na specjalistycznych torach. Każdy z producentów robi to na swój sposób i chroni patenty przed konkurencją. Lokuje ośrodki badawcze w rozmaitych zakątkach świata, by sprawdzić ogumienie w skrajnych warunkach atmosferycznych i drogowych. To dzięki temu światowe instytucje mogą gotowy produkt przebadać i przyznać homologację warunkującą każdego dnia bezpieczeństwo setek milionów osób. Tylko po polskich drogach porusza się ponad 20 milionów samochodów (dane Samar). To pokazuje skalę naszego rynku i potrzeby kierowców.

Nagrodzona przez ekspertów ADAC opona Goodyear. Vector 4Seasons Gen-3 dzięki szerokiej palecie rozmiarowej pasuje do wielu modeli aut. Co więcej, opona została zoptymalizowana pod kątem wymagań najnowszych pojazdów, takich jak Audi SQ8 e-tron, Ford Explorer oraz BMW X3, a dzięki niskim oporom toczenia i obniżonemu poziomowi hałasu może być z powodzeniem stosowana także w autach elektrycznych, takich jak Volkswagen ID.Buzz i ID.7.

Zaawansowane technologie dla codziennej przyjemności z jazdy

Aby przejść zaawansowane testy, konieczne było zastosowanie nowoczesnych rozwiązań przekładających się na codzienną radość z jazdy. Specjalny wzór bieżnika Vector 4Seasons Gen-3 z technologią Snow Grip zapewnia lepszą przyczepność na śniegu, wzmocnione bloki barkowe umożliwiają pewne prowadzenie na suchej nawierzchni, a technologia Aqua Control chroni przed aquaplaningiem. Synergia tych wszystkich rozwiązań gwarantuje odpowiednie właściwości jezdne na zróżnicowanych nawierzchniach i pozwala kierowcy korzystać z pełnego potencjału auta przez cały rok.

Jak zapewnia producent, a potwierdzają testy przeprowadzone przez niezależne instytucje TÜV SÜD i ADAC, opona lepiej reaguje na aquaplaning, zdecydowanie szybciej wytraca prędkość zarówno na suchej jak i mokrej nawierzchni, a przede wszystkim cechuje się podwyższoną trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Opona całoroczna z dłuższym przebiegiem

Istotny dla użytkownika jest też przebieg. Od tego bowiem zależy jak długo posłuży nam dany komplet opon. W tej kategorii również możemy posiłkować się wynikami prac ekspertów. Test ADAC potwierdził, że w tym parametrze opona Goodyear Vector 4Seasons także wypada najlepiej, osiągając 67 000 km przebiegu. Względem ostatniej konkurencyjnej opony w stawce, wynik jest lepszy aż o 45 procent. To obrazuje, jak doświadczenie i technologia różnicują poszczególne komplety ogumienia.

Pamiętajmy jednak, że ostateczny przebieg opon w dużej mierze zależy od naszej dbałości o nie. Kontrola ciśnienia, rotacja opon na osiach oraz styl jazdy mają duży wpływ na ich długość życia.

Nie dajmy się zwieść, zaufajmy ekspertom

To, co specjaliści sprawdzają w zamkniętych ośrodkach badawczych, w bezpośredni sposób przekłada się na naszą codzienność. Poddawanie opon skrajnym przeciążeniom na suchej, mokrej i zaśnieżonej nawierzchni w porównywalnych dla wszystkich opon warunkach, pozwala rzetelnie ocenić ich możliwości.

Testy ADAC sprawdzają kilkanaście parametrów, w których na przestrzeni lat ogumienie całoroczne notuje wyraźny postęp. Możemy poczuć to za kierownicą w postaci większej pewności prowadzenia i lepszego hamowania, zwłaszcza w podbramkowych sytuacjach. Dobry, historyczny wynik opony całorocznej Goodyear w prestiżowym rankingu to kolejny argument, który przemawia za inwestycją w nowoczesne opony całoroczne.

[1] Test opon całorocznych ADAC 25 czerwca 2024 r. Testowany rozmiar: 205/55R16; pojazd testowy: Volkswagen Golf.

