Agresywnie stylizowany koncept Tindaya oficjalnie otrzymał zielone światło do produkcji. Informację potwierdził szef marki, zapowiadając debiut crossovera, który zajmie miejsce powyżej modeli Tavascan i Terramar. Wśród jego przyszłych rywali wymieniane są nowe BMW iX3, Volvo EX60 oraz Mercedes-Benz GLC EV.

Cupra Tindaya Foto: Materiały prasowe

Cupra chce powtórzyć fenomen Formentora

Tindaya zadebiutowała podczas ubiegłorocznych targów motoryzacyjnych w Monachium. Wówczas bardziej przypominała futurystyczny rekwizyt z filmu science fiction niż samochód, który miałby w najbliższym czasie trafić na drogi. Cupra prezentowała ją przede wszystkim jako pokaz możliwości stylistycznych i technologicznych. Dziś wiadomo już, że projekt nie trafi do szuflady. Markus Haupt, szef marki Seat/Cupra, potwierdził, że firma poważnie myśli o wprowadzeniu modelu do sprzedaży. Na jego debiut trzeba jednak jeszcze poczekać kilka lat.

Cupra uważa, że jest spora grupa klientów, która szuka dziś czegoś bardziej wyrazistego niż kolejny elegancki, biznesowy SUV. Dotychczasowa strategia marki zdaje się to potwierdzać. Formentor, dzięki odważnemu wyglądowi, stał się jednym z największych sukcesów Cupry. Tindaya ma pójść o krok dalej. Nie tylko pod względem charakteru i sylwetki. Urośnie o jeden lub nawet dwa segmenty. W efekcie stanie się najbardziej prestiżowym i najdroższym modelem w historii marki.

Platforma SSP otwiera wiele możliwości

Nowy flagowiec zostanie zbudowany na platformie SSP koncernu Volkswagen. To architektura nowej generacji, która w kolejnych latach ma stopniowo zastępować obecną platformę MEB wykorzystywaną w elektrycznych modelach grupy. Na szczegóły techniczne jest jeszcze za wcześnie. Może to być zarówno model elektryczny, jak i spalinowy. Dziś w świecie samochodów kilka lat to cała epoka, dlatego ostateczna specyfikacja modelu pozostaje otwartą kwestią.

