Według doniesień agencji Bloomberg amerykański start-up zwolnił większość pracowników (w 2022 roku było ich około 200) i obecnie szuka nabywców na swoje aktywa, w tym sprzęt i odcinek testowy toru. Hyperloop One zamknął już swoje biuro w Los Angeles. Po likwidacji firmy prawa do projektów i innej własności intelektualnej zostaną przeniesione na emiracki konglomerat DP World, który jest właścicielem większościowego pakietu udziałów. Hyperloop One i DP World nie skomentowały informacji Bloomberga. Tymczasem w Polsce firma Nevomo (dawniej Hyper Poland) poinformowała, że „nawiązała współpracę z niemiecką firmą PJ Motion, która oferuje kompleksowe rejestracje pojazdów szynowych oraz TÜV Rheinland w celu homologacji i oceny Magrail Booster - pierwszej na świecie technologii do modernizacji taboru kolejowego umożliwiającej ich autonomiczną eksploatację”. - Partnerstwo z TÜV Rheinland i PJ Motion to znaczący krok dla Nevomo, przenoszący nas z fazy badań i rozwoju do komercjalizacji - podkreślił w komunikacie spółki Przemysław Pączek, prezes i współzałożyciel Nevomo.

Kolejowa rewolucja Muska

Przypomnijmy, że hyperloop był jednym z najpopularniejszych projektów w 2010 roku. Stoi za nim Elon Musk. Pomysł polegał na tym, że kapsuły po 28 osób poruszają się z wielkimi prędkościami - na początek z prędkością dźwięku - 1220 km/h, w tubach z obniżonym ciśnieniem atmosferycznym (blisko próżni). Kapsuły nie będą dotykać ścian dzięki efektowi poduszki powietrznej. Pozwala to wyeliminować problem tarcia i oporu powietrza, bo w tubach tego powietrza nie ma. Pojawiły się jednak nowe bariery - jak utrzymać próżnię w tubach na dużych odległościach. No i była sprawa kosztów. Hyperloop One zebrał łącznie około 450 milionów dolarów od inwestorów, w tym sporo od Virgin Group Richarda Bransona – przez pewien czas firma nazywała się nawet Virgin Hyperloop. W latach 2015-2017 w różnych krajach powstało kilka projektów budowy Hyperloop.

Litwa, Rosja, Ukraina, Indie - się rozmyśliły

Podczas wizyty na Litwie w 2017 r Alan James, wiceprezes HyperLoop One, przekonywał, że budowa linii, w której pociągi poruszają się z wielkimi prędkościami (do 1200 km/h) w tubach z obniżonym ciśnieniem do blisko próżni, jest dwa razy tańsza aniżeli budowa tradycyjnej linii kolejowej (jak Rail Baltica). - Budowa jednego kilometra trasy Hyperloop kosztuje ok. 20 mln euro i to jest system w obu kierunkach. Dla porównania położenie jednego kilometra trasy kolei szybkiego ruchu (do 250 km/h) to koszt ok. 40 mln euro. W Wielkiej Brytanii jest obecnie budowana nowa trasa kolejowa i kilometr kosztuje tam ponad 150 mln euro. Tak więc jesteśmy szybsi, lepsi, tańsi i zieloni - przekonywał James. Przedstawiciele Litwy i Estonii uzgodnili, że przeprowadzą ocenę możliwej budowy Hyperloop obok powstającej trasy Rail Baltica. Hyperloop interesowali się też Rosjanie. Jako kraj o największym terytorium na świecie Rosja potrzebuje szybkiego i w miarę taniego transportu. Podróż z Rygi do Moskwy w rurze próżniowej zajęłaby jedną godzinę. Jednak projekt okazał się dla Rosjan za drogi. Budowa systemu Hyperloop między Moskwą a St. Petersburgiem kosztować miała równowartość 18 mld dol. Trasę 650 km kapsuła pokona wprawdzie w 1,28 godziny, ale najtańszy bilet będzie w cenie przelotu w klasie biznes.

W 2018 r władze Ukrainy ogłosiły, że chcą by po testach we francuskiej Tuluzie Hyperloop pojawił się na Ukrainie jako część trasy do Chin. Indie również widziały w tym pomyśle swoją przyszłość, ale tylko na chwilę. W styczniu 2020 r, kiedy po świecie rozlewała się pandemia, władze hinduskiego stanu Maharasztra wycofały się z budowy kolei wysokich prędkości. Maharasztra to trzeci co do wielkości i drugi co do liczby ludności stan w Indiach. Ma powierzchnię Polski, a zamieszkuje go 127 mln ludzi. Stolicą stanu jest Mumbaj (d. Bombaj). Jest to też stan najbogatszy, o ogromnych potrzebach transportowych. Stąd pomysł na uruchomienie właśnie tu kolei wysokich prędkości Hyperloop. Idea Elon Muska zawitała na subkontynent w 2018 r. W planach było, że trasa kolei kapsułowej połączy największe miasta stanu - Mumbaj i Pune, które dzieli 136 km.