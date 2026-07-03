Orlen konsekwentnie rozwija sprzedaż HVO100 poza Polską. Od 30 czerwca paliwo można zatankować na stacji koncernu w Bratysławie. Na razie jest to pilotaż, który ma pokazać, jak duże będzie zainteresowanie klientów oraz czy sieć jest gotowa do szerszego wdrożenia nowego produktu.

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Słowacja dołącza tym samym do Austrii, Niemiec i Czech, gdzie HVO100 jest już oferowane na wybranych stacjach paliw.

Jak podkreśla Orlen, paliwo może być stosowane w samochodach z silnikiem Diesla, których producent dopuścił możliwość tankowania HVO100. Nie wymaga ono żadnych przeróbek układu napędowego ani dodatkowych modyfikacji.

Czym właściwie jest HVO100?

HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) to odnawialny olej napędowy wytwarzany z surowców odpadowych, takich jak zużyte oleje spożywcze, tłuszcze zwierzęce czy pozostałości z przemysłu spożywczego. W przeciwieństwie do tradycyjnego biodiesla FAME, powstaje w procesie uwodornienia, dzięki czemu jego właściwości są bardzo zbliżone do klasycznego oleju napędowego.

Największą zaletą HVO100 jest możliwość stosowania go w wielu nowoczesnych silnikach wysokoprężnych bez konieczności jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych. Jednocześnie, według producentów paliwa, pozwala ono znacząco ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliwa w porównaniu z konwencjonalnym dieslem.

Ekopaliwa to ogromna szansa na błyskawiczne obniżenie realnej emisji gazów cieplarnianych nie tylko w nowych, ale również w istniejących na rynku samochodach, co od dłuższego czasu podkreślają zarówno Mazda, jak i Porsche. Odnawialne paliwa staną się w przyszłości bardzo ważną technologią wspomagającą dekarbonizację transportu.

Mazda CX-80 Foto: Materiały prasowe

Jakie samochody mogą tankować HVO100?

Nie każdy diesel jest automatycznie przystosowany do tego paliwa. O możliwości jego stosowania zawsze decyduje producent samochodu.

Coraz więcej marek dopuszcza jednak tankowanie HVO100. Wśród nich znajdują się m.in. Mazda, Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF czy wiele modeli Grupy Volkswagen. Przykładowo Mazda już dziś potwierdza kompatybilność swoich nowszych ekodiesli Skyactiv-D z HVO100. Marka uruchomiła już testy dziennikarskie modeli Mazda CX-60 i Mazda CX-80 zatankowanych odnawialnym dieslem. Niebawem będziemy mogli podzielić się wrażeniami z jazdy dieslem zasilanym paliwem produkowanym m.in. ze zużytych olejów spożywczych i innych surowców odpadowych.

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HVO100 to rozwiązanie drop-in, które działa w ramach pełnej gwarancji Mazdy i może ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliwa nawet o 90 proc. względem tradycyjnego diesla. Mazda podkreśla, że dekarbonizacja to wielotorowy proces. Wystarczy w istniejącym samochodzie spalinowym zmienić paliwo, by drastycznie obniżyć emisję dwutlenku węgla.

Przed zatankowaniem HVO100 do samochodów innych marek trzeba sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu lub informacje producenta. Część starszych jednostek napędowych może nie posiadać odpowiedniej homologacji.

Orlen HVO100 Foto: Materiały prasowe

Gdzie można kupić HVO100?

Najłatwiej zatankować HVO100 w krajach Europy Zachodniej i Północnej. Paliwo od kilku lat zdobywa popularność przede wszystkim w Skandynawii, gdzie jest szeroko wykorzystywane zarówno przez kierowców indywidualnych, jak i firmy transportowe. Jest znakomitym sposobem na obniżenie emisji CO2 w przypadku samochodów ciężarowych.

Orlen oferuje je obecnie na wybranych stacjach w Niemczech, Austrii, Czechach i od teraz także na Słowacji.

Polska pozostaje pod tym względem dość niespodziewanym wyjątkiem. Mimo że HVO100 jest już produkowane w Płocku, nie trafiło jeszcze do detalicznej sieci stacji Orlenu. Nie oznacza to jednak, że kierowcy nad Wisłą są całkowicie pozbawieni dostępu do tego paliwa. HVO100 można już znaleźć na wybranych stacjach sieci AVIA oraz w części punktów obsługujących przede wszystkim transport ciężki i klientów flotowych.

Orlen HVO100 Foto: Materiały prasowe

Polska produkuje, ale jeszcze nie sprzedaje

Pod koniec maja Orlen uruchomił w Płocku nowoczesną instalację do produkcji HVO o wydajności około 300 tys. ton rocznie. Inwestycja o wartości ponad 800 mln zł ma zwiększyć krajową produkcję nowoczesnych biopaliw i ograniczyć konieczność ich importu.

Docelowo potencjał Grupy Orlen w zakresie produkcji biopaliw ma wzrosnąć do około 700 tys. ton rocznie. Znaczna część tej produkcji będzie wykorzystywana do realizacji obowiązków związanych z udziałem biokomponentów w paliwach. Na razie koncern nie podał jednak terminu, w którym HVO100 pojawi się na polskich stacjach detalicznych.