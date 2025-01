Tesla handluje emisją CO2. Zarobi miliard dolarów dzięki normom wdrożonym przez UE

Analitycy UBS widzą duży znak zapytania wokół planów Volkswagena i Renault w punkcie emisji spalin. Obaj producenci muszą nadrobić zaległości ze sprzedażą elektryków co jest jeszcze bardziej istotne biorąc pod uwagę zaostrzone cele dotyczące emisji spalin. Nie jest jasne, czy Tesla ma w ogóle miejsce na dodatkowych producentów w swojej puli. Volkswagen nadal nie ma partnera w zakresie emisji - w jaki sposób firma z Wolfsburga zamierza dostosować się do nowych limitów UE, na razie nie jest jasne. Może to oznaczać dla obu producentów zwiększenie produkcji samochodów elektrycznych, co z kolei może wpłynąć na obniżenie marż. Analitycy obawiają się ryzyka spadku zysków przed odliczeniem odsetek i podatków ze sprzedaży samochodów elektrycznych o 10 proc. w 2025 r. Nic dziwnego, że Renault krytykuje Komisję Europejską twierdząc, że przepisy zmuszają producentów do podejmowania kontrproduktywnych decyzji i finalnie doprowadzi to do osłabienia europejskiego przemysłu.

Dzięki przepisom Unii Europejskiej Elon Musk zarobi więcej

Tak czy inaczej Elon Musk, znów jest po zwycięskiej stronie. W końcu ogromne dodatkowe przychody Tesli zwiększają również jego prywatne zyski. Wielu innych producentów również lobbowało w UE za złagodzeniem przepisów dotyczących emisji. Ostrzegali UE, że przez wyśrubowane przepisy mogą zostać zmuszeni do zapłacenia kar pieniężnych, ograniczenia produkcji, połączenia się z zagraniczną konkurencją lub sprzedaży aut elektrycznych z dużą stratą.