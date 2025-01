Sprzedaż Tesli spadła po raz pierwszy od dziewięciu lat

Tesla dostarczyła klientom na całym świecie 1 789 226 samochodów wobec 1 808 581 aut w 2023 roku. Produkcja 1 773 443 sztuk była również nieco niższa od 1 845 985 pojazdów z poprzedniego roku. Ten spadek sprzedaży jest szczególnie zauważalny, ponieważ Tesla przez ostatnie lata notowała z roku na rok wzrosty. Pierwotnie Tesla prognozowała niewielki wzrost na rok 2024, jednak tego celu nie udało się osiągnąć. Przyczyniło się do tego kilka czynników, w tym słabszy popyt na kluczowych rynkach, takich jak Europa i Chiny, oraz coraz bardziej starzejąca się gama modeli.

Ostatnim rokiem, w którym Tesla musiała odnotować spadek sprzedaży, był rok 2014. Zupełnie inna era i czasy - sprzedaż wówczas futurystycznych elektrycznych samochodów z Kalifornii spadła z 1306 w roku poprzednim do 1129 samochodów. Od tego momentu Tesla rozwijała się w zapierającym dech w piersiach tempie. Teraz koniec z tym. W równie dużym tempie doszli nowi konkurenci. W Chinach, jednym z najważniejszych rynków sprzedaży elektryków BYD wywarł na Teslę znaczną presję. Chińska marka zwiększyła sprzedaż modeli elektrycznych o 41 procent, do 1,76 miliona sztuk, podczas gdy Tesla borykała się ze stagnacją lub nieznacznie spadającymi wynikami sprzedaży. Do trudności Tesli przyczyniła się także zwiększona konkurencja ze strony innych krajowych dostawców oraz mniejsza chęć zakupów chińskich klientów.

Tesla Cybertruck Foto: mat. prasowe

Kolejnym czynnikiem jest coraz bardziej przestarzała gama modeli. Podczas gdy konkurenci wprowadzają nowe modele i technologie, oferta Tesli pozostała w dużej mierze niezmieniona. Elon Musk obiecuje zmiany, ale na te innowacje trzeba będzie poczekać. Tesli brakuje obecnie szerszej oferty skierowanej do różnych segmentów. Skupienie się na kilku modelach okazało się słabością na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Zwłaszcza Cybertruck, który ogłoszono jako model rewolucyjny, nie spotkał się z oczekiwanym odzewem. Narzucony przez Teslę cel wzrostu na poziomie 20–30 proc. jest w 2025 roku mało prawdopodobny. Strategia wzrostu z ostatnich kilku lat osiąga swoje granice. Tesla musi kusić wzmożonymi działaniami marketingowymi jak oferty nieoprocentowanego finansowania i bezpłatne doładowania. Tylko dzięki temu udało się zakończyć czwarty kwartał 2024 roku z rekordem, dostarczając 495 570 samochodów.