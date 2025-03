Renault Espace – nowy wygląd, ten sam napęd

Model Espace E-Tech Full Hybrid nadal jest napędzany 1,2-litrowym, turbodoładowanym, trzycylindrowym silnikiem benzynowym o mocy 131 KM i dwoma silnikami elektrycznymi. Główny silnik elektryczny, jest przeznaczony do jazdy na prądzie osiąga moc 70 KM i zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 2 kWh. Drugi silnik elektryczny to rozrusznik o mocy 25 KM, który uruchamia silnik spalinowy i wspomaga pracę bezsprzęgłowej, wielotrybowej skrzyni biegów, która dzięki nowemu oprogramowaniu sterującemu ma umożliwić jeszcze szybszą i płynniejszą zmianę biegów. Moc systemowa napędu to 200 KM. Renault nie podało jeszcze cen ani daty wprowadzenia odświeżonego Espace na rynek. Do tej pory SUV był dostępny w wersji pięcio- i siedmioosobowej, a jego ceny zaczynały się od 183 900 zł.

Nowy Renault Espace Foto: mat. prasowe

Nowy Renault Espace w wersji 7-miejscowej Foto: mat. prasowe

Nowy Renault Espace z ogromnym szyberdachem Foto: mat. prasowe