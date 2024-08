Samochody elektryczne? Niemcy mówią nie, dziękuję! Za to kupują hybrydy

W lipcu 2024 roku niemiecki Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA) zarejestrował 238 263 nowych samochodów, co oznacza spadek o 2,1 proc. Rejestracje aut firmowych spadły o 6,3 proc. i stanowiły 65,8 proc. nowych rejestracji, natomiast rejestracje prywatne wzrosły o 7,3 proc. i stanowiły 34,1 proc. Udział silników benzynowych na niemieckim rynku w lipcu 2024 r. wyniósł 35,0 proc., przy czym w silnik benzynowy wyposażonych było 83 405 samochodów. Odpowiada to minimalnemu wzrostowi o 0,1 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Samochody z silnikiem diesla osiągnęły udział na poziomie 18,1 proc. przy 43 107 nowych rejestracjach, co oznacza wzrost o 1,4 proc. Popyt utrzymuje się na modele hybrydowe (+18,4 proc.): zarejestrowano 79 870 nowych samochodów z takim napędem, co stanowi udział na poziomie 33,5 proc. Wśród nich znajduje się 14 811 hybryd typu plug-in, które stanowią 6,2 proc. nowych rejestracji i odnotowały wzrost o 3,2 proc. Znacznie spadł natomiast udział samochodów elektrycznych (BEV), bo aż o 36,8 proc., do 30 762 nowych rejestracji, co stanowi 12,9 proc. rynku. Na niemieckim rynku pojazdy napędzane gazem to bardzo niszowy segment. Zarejestrowano zaledwie 1078 aut zasilanych LPG, co stanowi udział 0,5 proc. i wzrost o 8,8 proc. Z kolei pojazdy na gaz ziemny odnotowały dramatyczny spadek o 98,6 proc. przy zaledwie trzech nowych rejestracjach.

Rejestracje nowych aut na rynku niemieckim w lipcu 2024:

Udział silników benzynowych: 35,0 proc. (+0,1 proc.)

Udział silników diesla: 18,1 proc. (+1,4 proc.)

Udział hybryd: 33,5 proc. (+18,4 proc.)

Udział aut z napędem elektrycznym: 12,9 proc. (-36,8 proc.)

Udział aut zasilanych LPG: 0,5 proc. (+8,8 proc.)

Udział pojazdów na gaz ziemny: 0,0 proc. (-98,6 proc.)

Emisja CO2: 121,0 g/km według WLTP (+7,2 proc.)

Diesle stabilnie, hybrydy w górę, elektryki mocno w dół

Najmocniejszym segmentem pozostają SUV-y, z udziałem na poziomie 30,8 proc., choć zanotowały nieznaczny spadek o 0,4 proc. Klasa kompaktowa wzrosła o 2,4 proc. i osiągnęła udział na poziomie 17,3 proc. Udział małych samochodów pozostał na stabilnym poziomie 11,6 proc., natomiast samochodów terenowych nieznacznie wzrósł do 10,9 proc. (+0,8 proc.). Szczególnie silny wzrost odnotowała wyższa klasa średnia, której udział wzrósł o 69,5 proc. Udział pełnowymiarowych samochodów dostawczych wzrósł o 28,5 proc., a kamperów o 12,9 proc. Spadki zanotowano w segmentach samochodów sportowych (-42,3 proc.), klasy luksusowej (-16,7 proc.) i klasy średniej (-15,6 proc.). W lipcu 2024 roku największy wzrost wśród marek niemieckich zanotowało BMW ze wzrostem o 12,0 proc. i udziałem nowych rejestracji na poziomie 8,9 proc. Mercedes również zaliczył wzrost o 7,7 procent i udział 9,7 procent. Pozostałe niemieckie marki odnotowały spadki, zwłaszcza Smart (-66,2 proc./0,2 proc.), Mini (-42,4 proc./1,1 proc.) i Porsche (-30,2 proc./0,9 proc.). Volvo wyróżniało się wśród importowanych marek z wzrostem 66,4 procent, co odpowiada udziałowi w niemieckim rynku na poziomie 2,3 procent. Dalsze pozytywne zmiany zanotowały Citroen (+50,2 proc./1,8 proc.), Skoda (+37,4 proc./7,9 proc.) i Peugeot (+29,2 proc./2,2 proc.). Spadki zanotowano natomiast w Renault (-45,8 proc./1,4 proc.), Tesla (-36,7 proc./1,0 proc.) i Hyundaiu (-16,0 proc./3,8 proc.).