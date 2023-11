Nowe opłaty to efekt unijnej dyrektywy, zgodnie z którą ciężarówki będą kwalifikowane do jednej z pięciu klas, w zależności od emisji CO2. Jak łatwo się domyślić im jest ona niższa tym wyższa jest opłata. Będą one obowiązywały od 1 grudnia 2023 roku w Niemczech i od 1 stycznia 2024 roku w Austrii. Pozostałe państwa członkowskie UE, w tym Polska, powinny wdrożyć dyrektywę Eurovignette do marca 2025 roku. W tym momencie kluczowe jest jak najszybsze uzupełnienie danych dotyczących pojazdów przez przewoźników. Jest to warunek, aby uzyskać wyższą klasę CO2, a tym samym płacić mniej. „Jeśli tego nie zrobimy, automatycznie zostaniemy przypisani do klasy 1, a to oznacza opłaty wyższe o ok. 70-80 proc.” – mówi Ferdinand Butaš, dyrektor firmy Eurowag.

Nowe zasady naliczania opłat

Zmiany w przypadku naliczania opłat są znaczące. Do tej pory przy obliczaniu opłat w krajach UE brano pod uwagę klasę emisji silnika zgodnie z normami Euro, które uwzględniają m.in. emisje tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla lub pyłów stałych. Zgodnie z dyrektywą Eurovignette, emisja CO2 również powinna być uwzględniona przy obliczeniach wysokości opłat. Tym samym wszystkie samochody z silnikami spalinowymi i datą pierwszej rejestracji przed 1 lipca 2019 są automatycznie klasyfikowane do klasy 1 emisji CO2. Dla pojazdów z silnikiem spalinowym i datą pierwszej rejestracji po 1 lipca 2019 potrzebne będą dodatkowe parametry. Wśród nich są klasa pojazdu, konfiguracja osi kół, technicznie dopuszczalną masę całkowitą pod obciążeniem, grupę pojazdów, kabinę sypialną, znamionową moc silnika w kW, emisję CO2 w g CO2/tkm, datę pierwszej rejestracji oraz konfigurację podwozia. Należy też podkreślić, że pojazdy elektryczne lub wodorowe z automatu zaliczane są do najwyższej, piątej klasy.

Niezbędne dane przewoźnicy mogą znaleźć w Certyfikacie Zgodności (CoC), Customer Information File (CIF) lub w karcie technicznej pojazdu. Jeśli właściciel nie posiada tych dokumentów, jedynym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z producentem, który wyda dokumenty ponownie. Kolejną nowością w niemieckim systemie opłat będzie obowiązek aktualizacji informacji o wadze pojazdu dla wszystkich przewoźników. Dotychczas do obliczania opłat wykorzystywano maksymalną dopuszczalną masę pojazdu. Zgodnie z nowymi regulacjami konieczne będzie podanie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pod obciążeniem. Eurowag szacuje, że ta aktualizacja dotyczy nawet 55 000 pojazdów obsługiwanych przez swoich klientów.