Mercedes eActros: Ta elektryczna ciężarówka ma przełamać dominację diesla

Mercedes-Benz Trucks zaprezentował seryjną wersję swojej pierwszej elektrycznej ciężarówki. Mercedes eActros 600 został opracowany z myślą o długich dystansach. Wizualnie nowa e-ciężarówka jest dopracowana pod kątem aerodynamiki. Gładkie kształty, delikatnie zaokrąglenia, a nie ostre kanty mają bardzo zmniejszyć opór powietrza. Zamiast lusterek są kamery. Brak dużego wlotu powietrza plus gładkie linie i ogromny zabudowany przód sprawiają, że eActros mimo normalnej kabiny wygląda bardzo futurystycznie.

Pod kabiną nie ma już 6-cylindrów, a jedynie jednostki pomocnicze i elementy sterujące. Dwa synchroniczne silniki elektryczne zaprojektowane na napięcie 800 V mają moc szczytową 816 KM. Moc ciągła tego Actrosa wynosi 544 KM. Pojazd jest technicznie zaprojektowany na łączną masę zestawu do 44 ton. Ze standardową przyczepą eActros 600 ma w UE ładowność około 22 ton. Bateria ma pojemność 600 kWh. Volvo w modelu FH electric oferuje 540 kWh, a Tesla Semi z prawdopodobnie 850 kWh. To, co wyjątkowe, kryje się głęboko w trzech zestawach akumulatorów, z którego każdy ma pojemność brutto 207 kWh. To zupełnie nowe ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe chińskiego producenta CATL, które mają mieć o wiele lepszą gęstością energii i zdecydowanie większą trwałość. Mercedes obiecuje 1,2 mln km w ciągu dziesięciu lat eksploatacji przy zawartości energii resztkowej wynoszącej co najmniej 80 procent. Odpowiada to 2400 całkowitym cyklom ładowania i rozładowania na dystansie 500 km eActrosa, czyli ponad czterokrotnie więcej niż dotychczas w samochodach elektrycznych.

Mercedes eActros 600

Model 600 może ładować się w sposób klasyczny za pośrednictwem sieci ładowania CCS lub w przyszłości za pomocą tzw. systemu ładowania megawatowego (MCS). Tylko póki co nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie jak mają być dostarczane tak ogromne ilości prądu na parkingi oraz jak mają wyglądać miejsca parkingowe skoro już teraz nie starcza miejsc dla klasycznie napędzanych ciężarówek. Bateria powinna naładować się od 20 do 80 procent w ciągu 30 minut przy szczytowej mocy ładowania wynoszącej jeden megawat, co odpowiadałoby średniej mocy ładowania wynoszącej 720 kW. Są to parametry wydajności, z jakimi Tesla obecnie ładuje swoje ciężarówki Semi specjalnymi ładowarkami o mocy 750 kW. To czas ładowania decyduje o sukcesie elektrycznych ciężarówek w transporcie dalekobieżnym.