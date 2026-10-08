GAC rozszerza polską ofertę o dużego SUV-a z napędem hybrydowym ładowanym z gniazdka. Samochód z rocznika 2026 w wersji wyposażenia Ultra kosztuje promocyjnie 199 900 zł. Wybór konfiguracji ogranicza się do koloru nadwozia i wnętrza. Bez dopłaty dostępne są trzy zestawienia kolorystyczne kabiny: czarno-szare, czarno-beżowe i czarno-brązowe. Auto objęto pięcioletnią gwarancją producenta. Za sprzedaż samochodów GAC w Polsce odpowiada Jameel Motors.

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Duże nadwozie i bagażnik

GS7 mierzy 490 cm długości, 195 cm szerokości i 178 cm wysokości. Prześwit wynosi 18 cm, a deklarowana pojemność bagażnika to 720 litrów i 2050 litrów po złożeniu tylnej kanapy. To konkretne liczby, choć same gabaryty nie przesądzają jeszcze o wygodzie podróżowania.

Fotel kierowcy ma ośmiokierunkową regulację, czterokierunkową regulację podparcia lędźwiowego i funkcję masażu. Pasażer siedzący z tyłu po prawej stronie może korzystać z elektrycznie regulowanego podparcia nóg. Tylna kanapa ma także regulowane pochylenie oparcia. Wyposażenie obejmuje skórzaną tapicerkę nappa i panoramiczny dach.

GAC GS7 PHEV Foto: Materiały prasowe

496 KM i deklarowane 141 km na prądzie

Układ hybrydowy łączy silnik spalinowy z dwoma silnikami elektrycznymi. Łączna moc wynosi 496 KM i trafia na obie osie. Według danych producenta SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,8 s, a w trybie elektrycznym może przejechać do 141 km.

Podawane zużycie paliwa wynoszące 0,5 l/100 km to wartość ważona w cyklu mieszanym. Nie należy jej traktować jako zapowiedzi spalania podczas długiej podróży z rozładowanym akumulatorem. W hybrydzie plug-in wynik zależy w dużym stopniu od częstotliwości ładowania i udziału jazdy na prądzie. Bez regularnego podłączania do gniazdka tak niski wynik może pozostać wyłącznie liczbą w katalogu.

GAC GS7 PHEV Foto: Materiały prasowe

Dużo ekranów i 22 głośniki

W kokpicie umieszczono centralny ekran o przekątnej 15,6 cala. System multimedialny obsługuje Apple CarPlay i Android Auto. Jest również wyświetlacz przezierny head-up, dla którego producent podaje przekątną obrazu 27 cali. System audio ma deklarowaną moc 1640 W i 22 głośniki. Wśród nich są wysuwany głośnik centralny oraz głośniki w zagłówku kierowcy. O jakości dźwięku więcej powie jednak odsłuch niż sama liczba watów. Lista systemów wspomagających obejmuje adaptacyjny tempomat, automatyczne hamowanie awaryjne, monitorowanie martwego pola oraz asystentów pomagających utrzymać samochód na pasie ruchu. Wyposażenie uzupełniają system kamer 360 stopni i dziesięć poduszek powietrznych.

GAC GS7 PHEV Foto: Materiały prasowe

Samochody GAC w Polsce oferowane są przez Jameel Motors

Chiński producent Guangzhou Automobile Group (GAC) oferuje samochody spalinowe, hybrydowe i elektryczne. W Polsce za sprzedaż modeli tej marki odpowiada Jameel Motors, firma należąca do grupy Abdul Latif Jameel. Jameel Motors działa w ponad 10 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Turcji, Japonii, Chinach i Australii. Na poszczególnych rynkach reprezentuje marki samochodów osobowych i użytkowych, takie jak Toyota, Lexus, BYD, GAC Motor, MG Motor, Farizon Auto i Hino.