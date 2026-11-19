Wystawa „The Greatest Hits – Music Legends and their Ferraris”
Jeśli wybieracie się do Mediolanu, warto uwzględnić w planie wyjazdu także muzea Ferrari. Można zobaczyć dwa ciekawe muzea i umówić się na jazdę próbną Ferrari. Ale wróćmy do muzeum w Modenie, które sąsiaduje z domem rodzinnym Enza Ferrariego i pielęgnuje ciekawą tradycję – każdą nową wystawę roczną otwiera 18 lutego, w rocznicę urodzin założyciela marki. Tegoroczną edycję zainaugurowano 18 lutego 2026 r. Po kinie („Red Carpet”, 2016), gwiazdach estrady i sportu („Driving with the Stars”, 2017) czy unikatowych zamówieniach klientów („One of a Kind”, 2024) tym razem tematem przewodnim stała się muzyka.
Organizatorzy podkreślają, że łączy ją z Ferrari to samo napięcie między dyscypliną a swobodą, techniką a ekspresją. W obu przypadkach liczy się występ – na scenie albo za kierownicą. Wystawa nie jest więc katalogiem samochodów celebrytów, lecz zbiorem historii o tym, jak auta z Maranello towarzyszyły artystom w karierze i życiu prywatnym.
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Od rocka i popu przez jazz i operę po muzykę klasyczną i azjatycki pop – przekrój jest szeroki. Część aut to egzemplarze, które rzeczywiście należały do muzyków. W kilku przypadkach historię artysty opowiada inny egzemplarz tego samego modelu. Skład ekspozycji zmienia się w ciągu roku, bo nie każdy właściciel mógł rozstać się ze swoim autem na dwanaście miesięcy.
Ferrari 250 GT Lusso - Herbert von Karajan
Zwiedzanie otwiera eleganckie Ferrari 250 GT Lusso Herberta von Karajana – przypomnienie, że miłość do Ferrari nie była domeną wyłącznie rockmanów. Austriacki dyrygent należał do najwierniejszych klientów Maranello.
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Tuż obok stoi 250 GTO, model, który dla kolekcjonerów jest świętym Graalem. Reprezentuje Nicka Masona, perkusistę Pink Floyd i jednego z najbardziej znanych kierowców amatorów wśród muzyków. Mason od dekad posiada czerwone GTO i regularnie startuje nim w imprezach historycznych. W Modenie jego historię opowiada jednak niebieski egzemplarz.
Lata 80. symbolizuje 288 GTO Micka Jaggera, wyeksponowane na wyższym podeście, tak by zwiedzający mogli zobaczyć odsłoniętą z tyłu przekładnię. W centrum sali ustawiono natomiast zielone LaFerrari Jaya Kaya z Jamiroquai – jeden z najodważniej skonfigurowanych hybrydowych hipersamochodów marki. Wokalista to znany kolekcjoner. Jego LaFerrari gościło w Modenie już podczas wystawy z 2017 r.
Ferrari LaFerrari - Jay Kay
Szczególne miejsce zajmuje Ferrari SP12 EC z 2012 r. Eric Clapton nie zadowolił się żadnym seryjnym modelem i zamówił w ramach programu Special Projects jednostkowy samochód, którego stylistyka nawiązuje do jego ukochanego 512 BB. Obok auta pokazano pełnowymiarowy model z gliny, na którym dopracowywano nadwozie.
Osobna opowieść dotyczy Johna Lennona. Muzyk Beatlesów kupił 330 GT 2+2 w 1965 r. – w dniu, w którym zdał egzamin na prawo jazdy. Jak na debiutanta za kierownicą był to wybór co najmniej śmiały. Z kolei Mondial przypomina, że Ferrari zagrało także w historii teledysków. Otwarta wersja tego modelu pojawiła się w klipie Madonny do „Material Girl” z 1985 r.
Ferrari F40 - Luciano Pavarotti
Modena to miasto Luciana Pavarottiego, nie mogło więc zabraknąć jego F40.
Ferrari 250 GTO - Cher
Organizatorzy przypominają przy okazji, że Cher nie tylko jeździła Ferrari, ale też ścigała się modelem 250 LM. Świat opery reprezentują również Maria Callas (250 GT) i tenor Mario Del Monaco (250 GT California Spyder), jazz – Miles Davis i jego 275 GTB/4, a włoską piosenkę autorską – Gino Paoli z 275 GTS.
Ferrari 250 GT - Maria Callas
Ferrari 275 GTB4 - Miles Davis
Wystawa nie zatrzymuje się na legendach sprzed dekad. Producent i raper Swizz Beatz, znany kolekcjoner, pokazuje SF90 XX Stradale, a kolumbijska gwiazda reggaetonu J Balvin – 512 TR z lat 90.
Ferarri SF90 XX Spider -Swizz Beatz
Nie zabrakło też gwiazd azjatyckiej sceny. Tajwańczyk Jay Chou wypożyczył 12Cilindri, a Singapurczyk JJ Lin – bolid Formuły 1 z 2001 r. Do ekspozycji dołączyły Ferrari F355 związane z Kate Bush oraz samochód Alicii Keys.
Ferrari F355 - Kate Bush
Ważną częścią ekspozycji jest dźwięk. Historię każdego auta i jego właściciela opowiada seria podcastów przygotowanych przez Chora Media, z narracją znanego włoskiego dziennikarza Federica Buffy. Można ich słuchać przez słuchawki, w niewielkiej sali kinowej albo za pomocą szafy grającej, która odtwarza też utwory prezentowanych artystów.
Wystawa wpisuje się w szerszą muzyczną aktywność Ferrari. Marka była sponsorem pierwszej włoskiej edycji festiwalu Jazz Open Modena (13–18 lipca 2026 r.). Muzea Ferrari w Modenie i Maranello mają za sobą rekordowy rok 2025 – odwiedziło je ponad 890 tys. osób.
Wystawa „The Greatest Hits – Music Legends and their Ferraris”
Kolejna wystawa w Modenie ruszy 18 lutego 2027 r. i będzie poświęcona 80-leciu marki Ferrari.
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