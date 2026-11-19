Jeśli wybieracie się do Mediolanu, warto uwzględnić w planie wyjazdu także muzea Ferrari. Można zobaczyć dwa ciekawe muzea i umówić się na jazdę próbną Ferrari. Ale wróćmy do muzeum w Modenie, które sąsiaduje z domem rodzinnym Enza Ferrariego i pielęgnuje ciekawą tradycję – każdą nową wystawę roczną otwiera 18 lutego, w rocznicę urodzin założyciela marki. Tegoroczną edycję zainaugurowano 18 lutego 2026 r. Po kinie („Red Carpet”, 2016), gwiazdach estrady i sportu („Driving with the Stars”, 2017) czy unikatowych zamówieniach klientów („One of a Kind”, 2024) tym razem tematem przewodnim stała się muzyka.

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Organizatorzy podkreślają, że łączy ją z Ferrari to samo napięcie między dyscypliną a swobodą, techniką a ekspresją. W obu przypadkach liczy się występ – na scenie albo za kierownicą. Wystawa nie jest więc katalogiem samochodów celebrytów, lecz zbiorem historii o tym, jak auta z Maranello towarzyszyły artystom w karierze i życiu prywatnym.

Samochody i ich właściciele

Od rocka i popu przez jazz i operę po muzykę klasyczną i azjatycki pop – przekrój jest szeroki. Część aut to egzemplarze, które rzeczywiście należały do muzyków. W kilku przypadkach historię artysty opowiada inny egzemplarz tego samego modelu. Skład ekspozycji zmienia się w ciągu roku, bo nie każdy właściciel mógł rozstać się ze swoim autem na dwanaście miesięcy.

Ferrari 250 GT Lusso - Herbert von Karajan Foto: Szczepan Mroczek

Od Karajana do Swizz Beatza

Zwiedzanie otwiera eleganckie Ferrari 250 GT Lusso Herberta von Karajana – przypomnienie, że miłość do Ferrari nie była domeną wyłącznie rockmanów. Austriacki dyrygent należał do najwierniejszych klientów Maranello.

Tuż obok stoi 250 GTO, model, który dla kolekcjonerów jest świętym Graalem. Reprezentuje Nicka Masona, perkusistę Pink Floyd i jednego z najbardziej znanych kierowców amatorów wśród muzyków. Mason od dekad posiada czerwone GTO i regularnie startuje nim w imprezach historycznych. W Modenie jego historię opowiada jednak niebieski egzemplarz.

Lata 80. symbolizuje 288 GTO Micka Jaggera, wyeksponowane na wyższym podeście, tak by zwiedzający mogli zobaczyć odsłoniętą z tyłu przekładnię. W centrum sali ustawiono natomiast zielone LaFerrari Jaya Kaya z Jamiroquai – jeden z najodważniej skonfigurowanych hybrydowych hipersamochodów marki. Wokalista to znany kolekcjoner. Jego LaFerrari gościło w Modenie już podczas wystawy z 2017 r.

Ferrari LaFerrari - Jay Kay Foto: Szczepan Mroczek

Clapton, Lennon i Madonna

Szczególne miejsce zajmuje Ferrari SP12 EC z 2012 r. Eric Clapton nie zadowolił się żadnym seryjnym modelem i zamówił w ramach programu Special Projects jednostkowy samochód, którego stylistyka nawiązuje do jego ukochanego 512 BB. Obok auta pokazano pełnowymiarowy model z gliny, na którym dopracowywano nadwozie.

Osobna opowieść dotyczy Johna Lennona. Muzyk Beatlesów kupił 330 GT 2+2 w 1965 r. – w dniu, w którym zdał egzamin na prawo jazdy. Jak na debiutanta za kierownicą był to wybór co najmniej śmiały. Z kolei Mondial przypomina, że Ferrari zagrało także w historii teledysków. Otwarta wersja tego modelu pojawiła się w klipie Madonny do „Material Girl” z 1985 r.

Ferrari F40 - Luciano Pavarotti Foto: Szczepan Mroczek

Opera, jazz i Włochy

Modena to miasto Luciana Pavarottiego, nie mogło więc zabraknąć jego F40.

Ferrari 250 GTO - Cher Foto: Szczepan Mroczek

Organizatorzy przypominają przy okazji, że Cher nie tylko jeździła Ferrari, ale też ścigała się modelem 250 LM. Świat opery reprezentują również Maria Callas (250 GT) i tenor Mario Del Monaco (250 GT California Spyder), jazz – Miles Davis i jego 275 GTB/4, a włoską piosenkę autorską – Gino Paoli z 275 GTS.

Ferrari 250 GT - Maria Callas Foto: Szczepan Mroczek

Ferrari 275 GTB4 - Miles Davis Foto: Szczepan Mroczek

Nowe pokolenie

Wystawa nie zatrzymuje się na legendach sprzed dekad. Producent i raper Swizz Beatz, znany kolekcjoner, pokazuje SF90 XX Stradale, a kolumbijska gwiazda reggaetonu J Balvin – 512 TR z lat 90.

Ferarri SF90 XX Spider -Swizz Beatz Foto: Szczepan Mroczek

Nie zabrakło też gwiazd azjatyckiej sceny. Tajwańczyk Jay Chou wypożyczył 12Cilindri, a Singapurczyk JJ Lin – bolid Formuły 1 z 2001 r. Do ekspozycji dołączyły Ferrari F355 związane z Kate Bush oraz samochód Alicii Keys.

Ferrari F355 - Kate Bush Foto: Szczepan Mroczek

Posłuchać, nie tylko zobaczyć

Ważną częścią ekspozycji jest dźwięk. Historię każdego auta i jego właściciela opowiada seria podcastów przygotowanych przez Chora Media, z narracją znanego włoskiego dziennikarza Federica Buffy. Można ich słuchać przez słuchawki, w niewielkiej sali kinowej albo za pomocą szafy grającej, która odtwarza też utwory prezentowanych artystów.

Wystawa wpisuje się w szerszą muzyczną aktywność Ferrari. Marka była sponsorem pierwszej włoskiej edycji festiwalu Jazz Open Modena (13–18 lipca 2026 r.). Muzea Ferrari w Modenie i Maranello mają za sobą rekordowy rok 2025 – odwiedziło je ponad 890 tys. osób.

Wystawa „The Greatest Hits – Music Legends and their Ferraris” Foto: Szczepan Mroczek

Informacje praktyczne

Gdzie: Museo Enzo Ferrari, Via Paolo Ferrari 85, Modena (Włochy)

Do kiedy: 16 lutego 2027 r.

Bilety i godziny otwarcia: aktualne informacje na stronie ferrari.com/museums

Warto też odwiedzić Museo Ferrari w Maranello, poświęcone głównie historii wyścigowej Scuderii. Między muzeami kursuje autobus, dostępne są bilety łączone

Kolejna wystawa w Modenie ruszy 18 lutego 2027 r. i będzie poświęcona 80-leciu marki Ferrari.